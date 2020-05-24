"Планы Путина рухнули. Это сильный удар, он переживает и не может смириться". Интервью с экс-премьером России

В конце мая-в начале июня в России будет объявлено о победе над коронавирусом, а парад до Дня победы парад состоится 24 июня

В России люди зависят от власти, и с каждым годом эта зависимость увеличивается. Путин хочет кормить людей с руки

В мае у россиян исчерпаются все накопления, и вот тогда будет большая проблема

У России сейчас тяжелое положение в силу двойного удара. Это борьба с коронавирусом и падение цен на нефть и газ, доходы от экспорта которых составляют практически половину федерального бюджета

Из-за эпидемии коронавируса и падения цен на нефть Россия оказалась в тяжелом положении. Президент Владимир Путин отказывается помогать бизнесу восстанавливаться после карантина, поэтому в ближайшее время страну накроют масштабные увольнения и безработица. В таких условиях россиянам еще придется проголосовать за продление президентских полномочий лидера РФ еще на 16 лет.

Голосования состоится, но протестов не будет, пока кризис не коснется 20 миллионов россиян, живущих за чертой бедности – рассказал в интервью OBOZREVATEL бывший премьер-министр России Михаил Касьянов.

– Россия сейчас не в самом лучшем положении. Это не только эпидемия коронавируса, но экономический кризис, связанный с низкой ценой на нефть. Только за два месяца потери бюджета составили как минимум 1 млрд долларов.

– У России действительно тяжелое положение в силу двойного удара. Это борьба с коронавирусом и падение цен на нефть и газ, доходы от экспорта которых составляют практически половину доходной части федерального бюджета. Министр финансов признается, что вместо профицитного бюджета будет дефицит около 5% от ВВП. Это серьезные суммы.

Экономические проблемы усугубляются еще и ударом руководства страны – Путина – по малому и среднему бизнесу. Будут закрываться многие предприятия, грядет массовое увольнение людей. Те объемы поддержки, которые объявлены государством – копеечные вещи, просто издевка над бизнесом. Средства для помощи есть, но Путин не хочет тратить их на поддержку бизнеса и людей. Видимо, он считает, что это его личные деньги, а не деньги народа.

Михаил Касьянов rus.delfi.lv

– В ближайшее время Россию накроет еще и волна безработицы?

– По официальной статистике, у нас небольшой уровень безработицы, потому что власти требуют от предпринимателей не увольнять людей, чтобы не "портить" статистику. Они переводят их на трехдневную или двухдневную работу, платят какие-то копейки и формально "пишут" работающими.

Реальный уровень безработицы – высокий, но посчитать его невозможно. Нет четкой информации. Из-за отсутствия поддержки в этом году бизнес понесет новые потери. Этот процесс уже начался.

– За счет чего люди будут жить дальше? Запасов хватит на один-два месяца, они заканчиваются. Что дальше?

– В этом и есть главная проблема, и этот вопрос я тоже задаю всем в России: "Как жить людям дальше?" По-видимому, власти считают, что, выдавая по 12 тысяч рублей кредита предприятиям на каждого работающего, помогут людям выжить. Из этих 12 тысяч нужно еще заплатить два налога: 30% на фонд заработной платы и еще 13% – подоходный налог. На руки человек получит не 12 тысяч, а минус 43%. Вот на эти деньги Путин предлагает жить людям. Конечно, это неработающая ситуация.

В мае месяце исчерпаются все накопления граждан, и вот тогда будет большая проблема. Как люди себя поведут, мы не знаем. Но они обескуражены и обозлены. Кроме этого, наряду с отсутствием материальной поддержки с каждым днем вводится все больше репрессивных законов, позволяющих власти делать с народом все, что они хотят.

– В Украине тоже непросто – безработица, карантин, коронавирус, но у людей есть альтернативный выход – поехать на заработки в Европу. А что россияне будут делать?

– Будут на своих огородах копать картошку, сажать морковку, капусту, как было в последние голодные годы Советского Союза. Как выживали, когда есть было нечего? Примерно так сейчас будет и в России. Конечно, это очень печальная ситуация. Но в отличие от советских руководителей, у которых не было денег на помощь людям, у Путина как раз есть деньги для решения этой проблемы. Но он не хочет их тратить.

Кризис в России ktovkurse.com

Более того, он заставит миллионы людей, который зависят от выплат государства – бюджетников, военных, спецслужбы, полицию, пенсионеров – проголосовать за его вредные и циничные поправки в Конституцию. Думаю, это голосование состоится в начале июля. До этого Путин объявит, что у нас все хорошо, все вирусы мы победили и сделали это лучше, чем весь мир. Рапорты в стиле а-ля Советский Союз, вперед, ура! Люди будут смеяться, удивляться и плакать в одно время от всего, что с ними происходит. А тем, кто зависит от выплат, пригрозят: "Смотрите, если не проголосуете, мы вам не дадим зарплату и пенсию". И народ пойдет, может, еще им придется отчитаться перед властью за свой голос, например, сфотографировать бюллетень.

В России люди зависят от власти, и с каждым годом эта зависимость увеличивается все больше и больше. Каждый гражданин напрямую зависит от выплат. Путин хочет кормить людей с руки, не желает, чтобы работали институты сами по себе, и все автоматически платилось, собиралось и так далее так. Он хочет наоборот, чтобы все понимали, что он кормилец и с руки будет кормить каждого. С каждым годом это только усугубляется.

– Вообще, 2020 год должен был стать для Путина неким триумфом: в апреле планировалось продлить его президентские полномочия еще на 16 лет. Помпезные празднования по этому случаю намечались на 9 мая вместе с мировыми лидерами, которых приглашали чуть ли не за год. Но пандемия испортила все планы. Наверное, он очень расстроен.

– Да, это большой удар, Путин сильно переживает и не может с этим смириться. Исходя из его действий и анализируя их последовательность, я делаю вывод, что Путин сделал выбор между жизнями людей и деньгами. Он не желает тратить деньги и будет рисковать жизнями людей.

Предполагаю, что к концу мая, в начале июня крайний срок, будет объявлено о победе над коронавирусом, парад победы состоится 24 июня – в годовщину первого парада победы 1945-го года в Москве, когда советские военачальники вернулись из Германии. Потом, 1 или 7 июля, он заставит всех проголосовать за поправки в Конституцию и продлит свою власть в России еще на 16 лет.

Владимир Путин

Невзирая на все, Путин по-прежнему живет своим январским планом. Он нервничает, думает, что на него все смотрят и размышляют – какой он слабак или не слабак. Такого он пережить не может, поэтому будет жить по своему плану – заставит народ праздновать парад, радоваться, а в конечном итоге проголосовать за него.

– А сам он хоть выйдет на улицу во время парада? Ведь, несмотря на планы, коронавирус по велению Путина из России не исчезнет.

– Сейчас он сидит в онлайне у себя в резиденции, ни с кем не контактирует. Ничего такого удивительного в этом нет – все мы на самоизоляции.

Но митинговать на улицах Москвы народу будет запрещено. Запрет на митинги и демонстрации продлят на все лето. Будет только право голосовать за Путина. Эту конструкцию уже отработали. В сентябре в России планируются региональные выборы, и вот Дума на протяжении одного дня в трех чтениях приняла закон о голосовании онлайн и по почте. Сколько россиян может проголосовать онлайн? Ну, 20-30%. Кто и что сможет проверить? Никто и ничего.

– Будут тотальные фальсификации?

– Следующая власть, которую изберут через электронное голосование, будет вообще нулевой, доверие к ней будет нулевое. Поэтому Путин и говорит, что референдум по поправкам в Конституцию должен пройти вживую. Иначе будет имитация, выборы превращаются в полную профанацию, де-факто их уже нет. Выборов как института в РФ больше не существует. Не будет даже таких убогих имитаций, как в последние годы, со всеми фальсификациями и недопуском оппозиции.

– Что это значит для 150-миллионной России?

– Большинство людей – с учетом сложившийся ситуации, в том числе и эпидемии замкнулось в своих семьях, на кухнях, на дачах. Они будут просто выживать. Населению в больших городах, которое обычно протестует и высказывается на улице, уже не сможет этого делать, по ним уже принято решение. Это запрет на митинги и демонстрации. Хотели даже потребовать заблокировать Financial Times за то, что они дали, как показалось начальству, какую-то недостоверную информацию по смертности от коронавируса в России. Потом то же правительство Москвы подтвердило, что журналисты были правы. Смешно просто.

Так в России и дальше все будет блокироваться, контролироваться и сжиматься. Если вы меня подведете к вопросу, будет ли народ сильно возмущаться на улицах, то таких настроений среди населения сейчас я не вижу. Люди не готовы защищать свои конституционные права, выходить на улицы и требовать их исполнения и уважения.

– Почему так? Боятся?

– Люди боятся, поскольку этот режим предпринял много чего за последнее десятилетие, чтобы запугать их. Это посадки в тюрьмы, избиения на улицах, преследования, лишение собственности. Те, у которых есть, что терять, на улицу не выйдут.

Когда пойдет обнищание, и та часть населения, живущая ниже черты бедности, сейчас их 20 миллионов, а не будет больше, когда им будет нечего есть – вот тогда начнется то, что называется беспощадный русский бунт. Это будет ужас. Смена власти произойдет не через выборы, где средний класс доминирует и объясняет людям, как нужно правильно сформировать политику и выводить страну из кризиса, это уже будут голодные и обозленные люди, они будут сметать всех и все.

Вот к чему Путин сейчас ведет Россию. Но власть хорошо понимает, что люди терпеть вечно это не будут, поэтому усиливают репрессивные меры. Недавно был принят закон, который разрешает полиции стрелять на поражение в случае угрозы от каких-то действий. Фактически разрешили уже просто убивать людей. И когда народ осознает такой закон, особенно те, кто хотел бы защищать свои права, конечно, это на них подействует серьезно.

– Путин – это навсегда для России?

– С точки зрения сегодня, то кажется, что навсегда. Но это не так – по той простой причине, что хоть бюджетные резервы и огромные, но при кризисе их хватит года на полтора-два. Даже путинские министры признают. И вот тогда начнутся глубокие сомнения. А "царь" настоящий? Сможет ли он защитить свои "элиты", которые имеют доступ к кормлению. Они начнут задавать друг другу такие вопросы. Пока что мы находимся в глубине темноты, где Путин распоряжается судьбами народов по полной. Граждане пока терпят.

Владимир Путин в Кремле РБК

– Часто слышу, что Путин для России – это плохо, но альтернативы нет.

– Такой тезис Путин и его пропаганда 20 лет насаждает в умы людей. Они создали такое ощущение и представление. Да, многие путинские сторонники и поклонники уже сейчас признают, что не любят и некоторые даже ненавидят его. Но при этом говорят: "Что делать-то? Замены-то нет, а кто вместо него?"

– Кто же альтернатива Путину?

– Вопрос не в личности. Вопрос в объединении группы разумных людей, которые знают, что надо делать со страной и готовы взять на себя ответственность. Такая группа будет сформирована за одну-две ночи. Это небольшая проблема.

– Говорят, что такой страной, как Россия, может управлять только силовик.

– Опять-таки это мифология, которая навязывается пропагандой. Незаменимости никакой нет, наша страна нормальная. Россияне сами хотят формировать свое будущее, большинство уже не ждет помощи от государства. Они просят его не мешать им. Людям моложе 60 лет уже не нужна помощь государства для выживания. Это дает полное основание быть уверенным, что Россия может пойти по нормальному пути. Так, как мы, в принципе, в начале 2000-х и делали, пока Путин еще только осваивался у власти.

Во второй части интервью с Михаилом Касьяновым читайте, кто станет следующим президентом России, закончится ли война в Донбассе и что будет с Крымом.

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