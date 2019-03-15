Гонка вооружений: Пионтковский раскрыл "план победы" Путина

Российская экономика не выдержит новой гонки вооружений со США, поскольку по всем параметрам она им значительно уступает. Президент РФ Владимир Путин знает об этом, поэтому приготовил для мира свой план победы.

Такое мнение в блоге на OBOZREVATEL выразил российский журналист Андрей Пионтковский. По его словам, Путин будет пугать всех ядерным оружием, надеясь на уступки, и в результате победит.

"Россия значительно уступает США во всем, поэтому агрессивный пыл Путина в последние месяцы основан на ядерном оружии. Хотя и в этом Россия тоже уступает Америке. Но для Москвы это план победы. Путин будет пугать всех ядерным пеплом, чтобы ему уступили, и он оказался победителем гонки вооружений", — предположил Пионтковский.

Российские ракеты

По его мнению, ядерный шантаж Кремля стал самым главным инструментом его внешней политики.

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"Я бы опасался не так гонки вооружений, сколько ядерного шантажа в какой-нибудь новой внешнеполитической авантюре Путина. Тем более сейчас, когда его власть пошатнулась, путинский миф умер, его поддержка обрушивается. Недаром начальник Генштаба Герасимов заявил, что любой протест россиян координируется с ядерными атаками американцев на наши жизненные центры. Фактически, это сигнал о военном положении России", — подытожил Пионтковский.

Как сообщал OBOZREVATEL, режим в России, который установил президент Владимир Путин, находится в тупике. Никто не понимает, куда двигаться дальше.

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