Как известно намедни Россия отправила помощь страдающей от буйства коронавируса Италии, что вызвало множество вопросов. Множество вопросов касательно как целесообразности этой “помощи”, которая все равно не окажет критического значения в борьбе с Covid-19, так и морального аспекта, с учетом сокрытия масштабов эпидемии в самой РФ и большей пользы от специалистов и оборудования, отправленных в далекую страну НАТО, внутри самой России.

Предоставление помощи для Италии, на первый взгляд, выглядело как решение трех стратегических, геополитических и внутренних задач Кремлем. Первая – это демонстрация всему миру того, как Россия, которую по утверждениям Кремля, незаслуженно обложили санкциями и обвиняют в агрессии в Украине, не задумываясь и без промедления, решила помощь одной из стран-обидчиков. Вторая – это попытка отвлечь россиян от того эпидемиологического и экономического, а так же конституционного коллапса, которые происходят у них в стране. Ну и третья задача – банальный шпионаж, ведь когда ещё российские специалисты окажутся на военной базе НАТО?

Между тем, лишь сейчас выяснилось, что итальянский премьер Джузеппе Конте был более чем удивлен звонку Путина, предлагающего помощь, ведь таковая даже не обсуждалась в итальянском правительстве. А вот к кому обращение рассматривалось, так к Пентагону. Причем правительство Италии обратилось к США за помощью по официальной военной линии, через запрос от министра обороны Италии Лоренцо Гуэрини к главе Пентагона Марку Эсперу.

Так, что же это тогда был за непонятный финт с Россией?

Дело в том, что помощь у Кремля запросили не официальные власти Италии, в лице, опять же, премьер министра, а депутат итальянской партии “Лига Севера” Маттео Сальвини. Депутат той самой партии, которая финансировалась на выборах по линии ГРУ, в отношении чего сейчас в Италии ведется расследование и тот самый депутат, который своими пророссийскими взглядами уже до непристойности всем надоел в самой Италии.

Примечательно, что поддержку Маттео Сальвини на его поприще “зазывалы” оказал депутат Бундестага от правой партии “Альтернативы для Германии” Ульрих Оеме. Тот самый Ульрих Оеме, который заявлял о непричастности России к войне на Донбассе, встречался с представителями ЛДНР в Минске и который лоббирует включение представителей недореспублик в Нормандский формат.

Именно Оеме стал глашатаем “Лиги Севера”, а именно, через него прошёл вброс пресс-релиза, основателя парламентской группы “Друзья Путина” в итальянском парламенте - Паоло Гримольди, призывавшего Россию оказать помощь Италии.

Таким образом, визуально, российская сторона получила целый ворох обращений от итальянских политиков, поддерживаемых немецкими коллегами, ответить на которые просто не могла бы. Но за этой визуальной ширмой попросту скрывается мерзкая игра на трагедии. Игра, как самих итальянских политиков от “Лига Севера”, так и их коллег на поприще потакательства Кремлю – немецкой “Альтернативы”.

И вот, не успел первый Ил-76 приземлиться в Италии, как уже знакомые нам говорящие головы, что в этой стране, что в Германии, заговорили о том, что с России необходимо снимать санкции. И если буквально неделю назад доводом снятия санкций была общая борьба с коронавирусом, то сейчас довод – добродетельность и взаимовыручка, демонстрируемая благочестивой российской стороной!

В частности, на авансцену уже вышел глава ассоциации итальянских адвокатов Camere Penali del Diritto Europeo e Internazionale Александро Мария Тирелли, не только призвавший к отмене антироссийских санкций, но и обвинивший в финансовых потерях Италии Германию и Францию. Тем самым, в информационно пространстве Италии делается акцент на дружественной и спешащей на помощь России и коварных, ненасытных “бюргерах” и “лягушатниках”.

А потому, не исключено, что помимо упомянутых выше трех задач решаемых Кремлем в Италии, а так же очередной попытки напомнить про необходимость отменить против РФ санкции, нынешний эпидемиологический кризис может стать фундаментом для старта компании по выходу Италии из состава ЕС, как это было проделано с Великобританией. Ведь именно на агрессию и вражду по отношению к соседям, информационно и нарративно делается акцент.

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