Убить Навального, как теперь уже очевидно, не получилось. Не учли профессионализм пилотов, врачей скорой помощи, а также решительную настойчивость Юлии Навальной и немцев, благодаря которой Навальный быстро оказался в Германии. Ну, что поделать, всего не предусмотришь.

Но раз не вышло с убийством, включается план Б – невозвращенец. В этом плане исполнитель – рецидивист Пригожин, тот, который по совместительству повар Путина. По его иску арестованы счета Навального и его квартира. Логика проста – куда возвращаться, если на родине нет денег и жить негде? "Ты бомж, Навальный! Тебя здесь ждут одни неприятности в диапазоне от тюремного срока до убийства, на сей раз успешного", - такой месседж посылает Навальному Кремль.

Безответственно давать Навальному в этой ситуации советы. Да он в них и не нуждается. Очень сильно ошибаются те, кто утверждает, что уж теперь Кремль будет беречь Навального как зеницу ока. Чушь! Ну, убьют, и что? Выйдет миллион в Москве и по сто тысяч в городах-миллионниках? Вы сами в это верите? Запад скажет: "ну все, наше терпение не безгранично!" (с). – "Угу, мы в курсе", - почесываясь спросонок, ответит Кремль. И добавит что-то про то, что этот гражданин России давно проявлял склонность к суициду, то зеленкой себе в глаза прыснет, то "Новичка" глотнет…

Навальный почти наверняка вернется в Россию. Это будет очень мужественное решение. Хотя и не уверен, что правильное. Скажу очень неприятную для самого себя вещь. Не уверен, что Россия стоит жизни хотя бы одного человека. Путин как-то с пафосом произнес: "Зачем нам такой мир, если в нем не будет России?". Но мы же не Путин! Мы же другие…