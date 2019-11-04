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4 ноября • обновлено в 17:05
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"Питерский гопник из подворотни": Путин опозорился из-за Николая Чудотворца

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Президент России Владимир Путин снова нелепо опозорился во время визита в церковь и нарвался на жесткую реакцию россиян.

Видео с богослужения поделился на своей странице в Twitter пропагандист и журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Путин и икона Николая Чудотворца", — подписал он ролик.

Новости
"Совсем дед ку-ку!" Путин публично опозорился новым анекдотом. Видео

Путин опозорился, целуя икону

Путин опозорился, целуя икону

Twitter Дмитрия Смирнова

Как видно на кадрах, глава РФ крестится и якобы "целует" икону святого, а потом ставит свечу. Правда, невозможно рассмотреть, действительно ли это икона Николаю Чудотворцу.

Некоторые пользователи соцсети подчеркнули тот факт, что, возможно, журналист ошибся, так как 4 ноября — день чудотворной Казанской иконы Божией Матери.

Скриншот

Скриншот

Twitter Дмитрия Смирнова

Но это не стало преградой для других в очередной раз посмеяться над поведением Путина.

"А когда-то коммунистом был... народу и партии клятву давал... Перевертыши и упыри они все такие", "Шел 21 век…", "Что они там нюхают на этой картине?", "Вы не ошиблись? Сегодня праздник иконы Казанской Божьей Матери", "Питерский гопник из подворотни, изображает из себя верующего, что может быть смешнее", "КГБшный актер погорелого театра", "Николай тоже думал, что века будут править Романовы. Цензуру вводил. Думы разгонял. И как кончил!", "Что-то смотреть противно", "Мракобесие как оно есть", — прокомментировали юзеры.

Скриншот

Скриншот

Twitter Дмитрия Смирнова

Скриншот

Скриншот

Twitter Дмитрия Смирнова

Как сообщал OBOZREVATEL, президент России Владимир Путин во время визитов в ОАЭ и Саудовскую Аравию подарил лидерам государств птиц кречетов, чем вызвал насмешки в сети. С подарком королю Саудовской Аравии у лидера РФ вышел неприятный конфуз — у птицы от волнения начался понос, хотя ее готовили к этому несколько дней. Во время обмена подарками самка кречета опорожнила кишечник прямо на пол королевского дворца.

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Персона
Владимир Путин
Место
Россия
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Комментарии на сайте не модерированы
Горелов Сергей
Горелов Сергей
Томосоносным смотреть противно.
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