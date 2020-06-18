Пионтковский сказал, что ускорит уход Путина из власти

Дальнейшая военная эскалация в Украине может привести к краху режима президента России Владимира Путина.

Такое мнение выразил в интервью "Апострофу" российский политолог и публицист Андрей Пионтковский. По его словам, для Путина опасно не столько общественное мнение, сколько настроения "внутри его бункера".

"Так называемая элита демонстрирует признаки пока еще робкого неповиновения. Но когда это будет нарастать, то возникнет реальная опасность потери власти", – отметил политолог.

Он считает, что катализировать недовольство элиты может кризис вокруг упорных планов президента РФ относительно дальнейшей военной эскалации в Украине.

"У Путина очень личное отношение к Украине. До своего последнего вздоха во власти, в жизни он всегда будет стремиться уничтожить украинское государство. Да он и не признает существование украинского народа. Он считает, что "мы один народ" и что "украинство" – это болезнь головного мозга и так далее", – подчеркнул Пионтковский.

По его прогнозу, военная кампания на юге и востоке Украины приведет к тому, что путинский режим рухнет.

"Раскол внутри его окружения уже сейчас происходит. В этой обстановке даже ближайшее окружение Путина понимает, что дальнейшая эскалация, которой Москва грозит каждый день, называя ее операцией по предотвращению гуманитарной катастрофы в Крыму, восстановлением территориальной целостности ОРДЛО до границ Донецкой и Луганской областей УССР, встретит крайне резкую реакцию со стороны США", – заявил политолог.

Он добавил, что страны Европы, которые до последнего времени не чувствовали в этом вопросе лидерской позиции США, тоже сейчас меняют свое отношение.

"Неожиданно резко ожесточилась риторика Ангелы Меркель по отношению к России. Самое неожиданное, что Макрон, который казался пуделем Путина, находящимся окончательно в его кармане, вдруг дерзко отказался ехать на победобесие. Конфликт в Москве происходит на наших глазах", – констатировал Пионтковский.

Как сообщал OBOZREVATEL, сместить Владимира Путина с поста президента могут 5-6 человек из числа его ближайшего окружения.