Пионтковский: Путин обречен на поражение, а Россия будет другой
Президент России Владимир Путин обречен на поражение и свержение его авторитарного режима, тогда путинская Россия, какой мы ее знаем, прекратит свое существование и станет другой.
Об этом в программе "Студия Запад с Антоном Борковским" на Еспресо.TV рассказал политолог Андрей Пионтковский, отметив, что "стратегически Путин обречен".
"Володин своим лозунгом "Нет Путина, нет России" в чем-то таки прав. Если не будет Путина, не будет и этой путинской России. Будет какая-то другая. Мы на нее посмотрим и каждый относительно своих возможностей постараемся повлиять на развитие этой новой России", – отметил политолог.
Пионтковский считает, что свергнуть режим способны россияне, которые выходят на протесты, однако в том случае, если эти акции не будут подавлены.
"Сейчас проходит беспрецедентная кампания запугивания. И если в этой атмосфере на улицы российских городов выйдет даже такое же количество людей, как вышло в минувшее воскресенье, по России – около 150 тыс, в Москве – 30 тыс, – если этот результат не уменьшится, значит процесс очистки России от путинской власти вступил в свою заключительную стадию", – отметил политолог.
Однако, отметил он, если властям удастся задержать развитие этого протестного движения, значит "болезнь проникнет глубже и агония продлится еще некоторое время".
Прокомментировал политолог и общение Путина с новоизбранным президентом США Джо Байденом, назвав его "совершенно новым стилем общения с лидером авторитарного режима". Он отметил, что ключевой в пресс-релизе Белого дома является последняя фраза, в которой американский президент заявил, что США вместе с союзниками и друзьями твердо намерены противостоять злонамеренным действиям России во всем мире.
Напомним, ранее Пионтковский высказал мнение, что власть главы России Путина ослабевает, что может быть связано с ухудшением его здоровья. Политолог привел свои аргументы, назвав тенденцию объективной.
"В последнее время мне удалось переговорить с многими инсайдерами, они подтверждают: на лицо тенденция ослабления реальной власти Путина", – рассказал он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее Андрей Пионтковский рассказал, как Запад может победить Путина. Он отметил, что очередной раунд санкций неотвратим.
Также Пионтковский отметил, что недавний арест оппозиционера Алексея Навального только ужесточил отношение американского политического истеблишмента в путинской России, поэтому Путина могут изолировать от международного общения, и это предложение стоит на повестке дня новой американской власти.