Пионтковский: Путин обречен на поражение, а Россия будет другой

Президент России Владимир Путин обречен на поражение и свержение его авторитарного режима, тогда путинская Россия, какой мы ее знаем, прекратит свое существование и станет другой.

Об этом в программе "Студия Запад с Антоном Борковским" на Еспресо.TV рассказал политолог Андрей Пионтковский, отметив, что "стратегически Путин обречен".

"Володин своим лозунгом "Нет Путина, нет России" в чем-то таки прав. Если не будет Путина, не будет и этой путинской России. Будет какая-то другая. Мы на нее посмотрим и каждый относительно своих возможностей постараемся повлиять на развитие этой новой России", – отметил политолог.

Пионтковский считает, что свергнуть режим способны россияне, которые выходят на протесты, однако в том случае, если эти акции не будут подавлены.

"Сейчас проходит беспрецедентная кампания запугивания. И если в этой атмосфере на улицы российских городов выйдет даже такое же количество людей, как вышло в минувшее воскресенье, по России – около 150 тыс, в Москве – 30 тыс, – если этот результат не уменьшится, значит процесс очистки России от путинской власти вступил в свою заключительную стадию", – отметил политолог.

Однако, отметил он, если властям удастся задержать развитие этого протестного движения, значит "болезнь проникнет глубже и агония продлится еще некоторое время".

Прокомментировал политолог и общение Путина с новоизбранным президентом США Джо Байденом, назвав его "совершенно новым стилем общения с лидером авторитарного режима". Он отметил, что ключевой в пресс-релизе Белого дома является последняя фраза, в которой американский президент заявил, что США вместе с союзниками и друзьями твердо намерены противостоять злонамеренным действиям России во всем мире.

Напомним, ранее Пионтковский высказал мнение, что власть главы России Путина ослабевает, что может быть связано с ухудшением его здоровья. Политолог привел свои аргументы, назвав тенденцию объективной.

"В последнее время мне удалось переговорить с многими инсайдерами, они подтверждают: на лицо тенденция ослабления реальной власти Путина", – рассказал он.

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