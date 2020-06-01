Пионтковский назвал самый простой способ отстранения Путина от власти

Президент России Владимир Путин может быть смещен с поста ближайшим окружением двумя способами.

Такое мнение в интервью OBOZREVATEL высказал российский оппозиционный политик Андрей Пионтковский. "Самый простой способ – если завтра объявят, что он умер от сердечного приступа или от коронавируса", – предположил оппозиционер.

По его оценкам, первый вариант состоит в том, чтобы "убрать его физически", второй – в том, чтобы назначить его на формальную должность, которая не предполагает реальной власти.

Пионтковский заметил, что вопрос требует скорого решения из-за психического состояния главы Кремля. "Путин становится просто неадекватен. Посмотрите на его лицо, на его поведение", – сказал политик.

Исходя из последних решений, принимаемых в РФ, в частности, по внесению изменений в Конституцию, а также учитывая заявления самого Путина, он пришел к выводу, что властная верхушка делает ставку на второй вариант.

Владимир Путин

"Они пытаются это сделать менее жестким способом. Создать какой-то госсовет, оставив его формально, но лишив его фактической власти", – сказал оппозиционер.

Полную версию интервью с Андреем Пионтковским читайте здесь.

Как писал OBOZREVATEL, российский политолог Валерий Соловей спрогнозировал, что Владимир Путин уйдет с поста президента в 2022 году. Его уход будет означать полное исчезновение из политики.