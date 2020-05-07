Пик эпидемии коронавируса в Украине может сместиться: названа новая дата

Пик заболеваемости коронавирусом в Украине может сместиться на 10 дней. Его ожидают после окончания майских праздников – ориентировочно до 19 мая.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL сказала украинский эпидемиолог Людмила Мухарская. По ее словам, на данный момент нет оснований говорить о всплеске заболеваемости в Украине.

Коронавирус в Украине

"Под словом "пик" все понимают какой-то всплеск заболеваемости. У нас его нет, ежедневно регистрируется примерно одинаковое количество инфицированных, но общее количество растет. Эта не всплеск, более или менее держится на одном уровне. Сложно сказать, когда именно заболеваемость пойдет вниз. Надо дождаться конца праздников, потом еще до 10 дней инкубационного периода. Если после этого будет стабильное снижение, можно сказать, что пик пройден", – отметила врач.

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно докладу Всемирного центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию, пик пандемии коронавируса COVID-19 в Украине, скорее всего, придется на третью декаду мая.