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''Пи**а ему!'' В Москве сгорел клуб путинских ''Ночных волков''. Видеофакт

3.1тЧитать материал на украинском

В ночь на пятницу, 1 февраля, в байк-клубе "Ночных волков", расположенном на западе Москвы, произошел мощный пожар.

Судя по кадрам, опубликованным в сети, пожар охватил два этажа здания, дым поднимался на десятки метров.

"Горит Sexton. Пи**а ему! Пожарки приехали. И не одна, уже штуки три я видел. Еще 5 минут назад горел только первый этаж, уже со второго пламя летит. Хорошо горит, весь клуб по кругу", - говорит очевидец на видео.

Путин и Залдостанов

Путин и Залдостанов

AFP

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Как сообщили в ГУ МЧС по Москве, возгорание возникло в нежилом металлическом строении на улице Нижние Мневники. По указанному в сообщении спасателей адресу находится байк-клуб Sexton.

"Принятыми мерами в 01:49 (00:49 по Киеву) возгорание локализовано. Пострадал минимум один человек", - сообщает "Медуза".

Данный клуб принадлежит объединению "Ночные волки", которое возглавляет Александр "Хирург" Залдостанов, известный своими близкими отношениями с российским президентом Владимиром Путиным.

Горит байк-клуб Sexton

Горит байк-клуб Sexton

Скрин с видео очевидца

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Сами же "волки" утверждают, что пожар не повлиял на работу клуба.

"Возгорание, которое произошло сегодня ночью, было в складском помещении, не имеющем отношения к клубу Sexton. Возгорание ликвидировано. Серьезного ущерба и пострадавших нет!" - говорится в сообщении байкеров.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 января в России вспыхнул пожар на предприятии в Санкт-Петербурге, обрушилось здание типографии. В результате ЧП погибло три человека, еще трое получили травмы.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персона
Александр Залдостанов (Хирург)
Место
РоссияМосква
Теги
пожарНовости России
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Шмара Оксана
Шмара Оксана
...опьять хохло-свиньи в грязи что то нашли и чавкают ??? сущность свинорылых рытся в чужом грязном белье и вылизывать всю блевотину !!! помойщики...
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Пора рашке менять название на аулия,у них даже байкеры пукина чурки))))))))ну где же ваши русские то?отсасывают у чурок?)
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Петров Игорь
Петров Игорь
...хорошо пятница начинается.
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