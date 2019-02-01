''Пи**а ему!'' В Москве сгорел клуб путинских ''Ночных волков''. Видеофакт

В ночь на пятницу, 1 февраля, в байк-клубе "Ночных волков", расположенном на западе Москвы, произошел мощный пожар.

Судя по кадрам, опубликованным в сети, пожар охватил два этажа здания, дым поднимался на десятки метров.

"Горит Sexton. Пи**а ему! Пожарки приехали. И не одна, уже штуки три я видел. Еще 5 минут назад горел только первый этаж, уже со второго пламя летит. Хорошо горит, весь клуб по кругу", - говорит очевидец на видео.

Путин и Залдостанов AFP

Как сообщили в ГУ МЧС по Москве, возгорание возникло в нежилом металлическом строении на улице Нижние Мневники. По указанному в сообщении спасателей адресу находится байк-клуб Sexton.

"Принятыми мерами в 01:49 (00:49 по Киеву) возгорание локализовано. Пострадал минимум один человек", - сообщает "Медуза".

Данный клуб принадлежит объединению "Ночные волки", которое возглавляет Александр "Хирург" Залдостанов, известный своими близкими отношениями с российским президентом Владимиром Путиным.

Горит байк-клуб Sexton Скрин с видео очевидца

Сами же "волки" утверждают, что пожар не повлиял на работу клуба.

"Возгорание, которое произошло сегодня ночью, было в складском помещении, не имеющем отношения к клубу Sexton. Возгорание ликвидировано. Серьезного ущерба и пострадавших нет!" - говорится в сообщении байкеров.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

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