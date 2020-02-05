Вице-спикер ПАСЕ из России приравнял оккупацию Крыма к "духовным скрепам"

В России предложили закрепить в конституции понятие брака между мужчиной и женщиной, сравнив их союз с оккупацией Крыма.

Об этом заявил одиозный вице-спикер Госдумы РФ и ПАСЕ Петр Толстой, передает "Интерфакс".

"Такие неприкосновенные вещи, как традиционный брак и семья, должны быть закреплены в конституции, ровно так, как в 2014 году мы закрепили принадлежность Крыма России", – сообщил российский депутат.

Также Толстой добавил, что закрепление понятия брака в конституции окончательно ограничит права секс-меньшинств в России.

"Мы должны, когда идет работа над поправками (в конституцию), закрепить понятие брака как союза мужчины и женщины, что создаст барьер для попыток прописать отдельные, дополнительные права для ЛГБТ", – пояснил он.

Петр Толстой

Как сообщал OBOZREVATEL, Петр Толстой, которого избрали вице-спикером ПАСЕ, грязно выругался в адрес Украины и публично оправдал оккупацию Крыма.

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