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7 февраля • обновлено в 08:14
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Вице-спикер ПАСЕ из России приравнял оккупацию Крыма к "духовным скрепам"

3.3т
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В России предложили закрепить в конституции понятие брака между мужчиной и женщиной, сравнив их союз с оккупацией Крыма.

Об этом заявил одиозный вице-спикер Госдумы РФ и ПАСЕ Петр Толстой, передает "Интерфакс".

"Такие неприкосновенные вещи, как традиционный брак и семья, должны быть закреплены в конституции, ровно так, как в 2014 году мы закрепили принадлежность Крыма России", – сообщил российский депутат.

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Также Толстой добавил, что закрепление понятия брака в конституции окончательно ограничит права секс-меньшинств в России.

"Мы должны, когда идет работа над поправками (в конституцию), закрепить понятие брака как союза мужчины и женщины, что создаст барьер для попыток прописать отдельные, дополнительные права для ЛГБТ", – пояснил он.

Петр Толстой

Петр Толстой

Как сообщал OBOZREVATEL, Петр Толстой, которого избрали вице-спикером ПАСЕ, грязно выругался в адрес Украины и публично оправдал оккупацию Крыма.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Тимур Григоренко
Место
Россия
Теги
Новости России ЛГБТ Конституция
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Ибрагимов Золтан
Ибрагимов Золтан
Посмотрите на это упитаное и зажраное ебло этого еблана...а вы не в курсе что унего за пару лимонов недвижимость в европе???что никак не вяжется с духовными скрепами...такое ощущение холопов пригвоздили мозги скрэпами навсегда
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Кубанский Николай
Кубанский Николай
Вернули русский Крым и хорошо.
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Х Елена
Х Елена
Отчего же Вы админ удалить мой комментарий изволили? Вам тоже слово "ДОБРОВОЛЬНЫЙ" в определении понятия "брака" в Семейном кодексе РФ НЕ нравится, как и П.Толстому? Это у вашего народа "традиция" такая или просто предпочитаете ПРИНУЖДЕНИЕ к "большой, но чистой любви"? А, может, Вы вообще "право первой ночи" считаете традиционным? Только вот печаль для вас: ни Вы персолично, ни в компании с П.Толстым и вам подобными НИКАКИМИ бракосочетаниями изменить ситуёвину с Крымом НЕ способны.
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Х Елена
Х Елена
"Ку" Николай, а что Вы так разволновались, любезный? Вы тоже из любителей ПРИНУЖДЕНИЯ к "большой, но чистой любви" и "права первой ночи"? Впрочем, вопрос риторический. А вот теперь встречный вопрос по-существу: а может Вам никнейм и аватарку сменить на "кубаноидный Николай", пока я Вам про "рядились вы в пёстрые шкуры" (с) НЕ напомнила? По приведённой цитате потрудитесь сами найти полный текст автора этих строк - смею утверждать, что после прочтения полного текста и информации об их авторе, у Вас отпадёт желание впредь обращаться ко мне с ВАШИМИ "пока не поздно", и Вы их для ВАШИХ баб прибережёте.
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Кубанский Николай
Кубанский Николай
Х Елена, может вам все же к наркологу, пока не поздно?
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