Песков заразился коронавирусом

Виктория Довгань Новости России 15:29, 12.05.2020 Обновлено: 15:36, 12.05.2020

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заболел коронавирусом COVID-19 и находится в больнице.

Об этом он сам заявил в комментарии РИА Новости.

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