Песков заразился COVID-19: выяснилось, когда он виделся с Путиным

Яра Дорош Новости России 16:22, 12.05.2020 Обновлено: 16:42, 12.05.2020

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, который заболел коронавирусом COVID-19, последний раз публично появлялся 30 апреля на совещании у главы страны Владимира Путина.

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Вероятно, речь идет именно о видеоконференции. Данные о последнем контакте Пескова с Путиным разместили различные российские Telegram-каналы.

"Последний раз Песков публично появлялся 30 апреля на совещании у Путина. Как раз в тот день, когда Мишустин (премьер-министра России. – Ред.) сообщил о своем положительном тесте на коронавирус", – написали журналисты на странице RIA Kremlinpool.

Песков и Путин

"Песков сообщил ТАСС, что очно контактировал с Путиным больше месяца назад", – подчеркнули на странице "Раньше всех. Ну почти".

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Пост в сети
Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, Песков заболел коронавирусом COVID-19 и по состоянию на 12 мая находился в больнице.

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