Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков скептически отнесся к публикации в британской прессе статьи о повторном отравлении оппозиционера Алексея Навального.

Как передает пропагандистский ресурс Кремля РИА Новости, чтобы выразить свои эмоции, спикер Владимира Путина даже употребил сленговое ругательное слово. В частности, он выразил уверенность в том, что новые обвинения против России не имеют ничего общего с реальностью.

"Все-таки Sunday Times – воскресное чтиво такое в халате. Как бы вам сказать, вы знаете, есть фейки информационные, а есть уже такие сообщения, которые, наверное, можно таким емким английским словом... Есть такое английское слово bullshit (ерунда, д*рьмо. – Ред.). Вот это bullshit. Большего не буду говорить", – высказался Песков.

Напомним, ранее Навальный выражал уверенность в том, что его отравление было организовано с подачи президента РФ.

"Можно ли купить "Новичок" в супермаркете? Можно ли купить или сварить в химлаборатории? Это бинарное химическое оружие, невозможно его так сделать. Должна быть довольно сложная химическая лаборатория. Кроме того, его нужно умело применить", – говорил он.

В свою очередь, Путин во время разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что его политический оппонент якобы мог сам принять яд из группы "Новичок".

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