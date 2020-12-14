Песков заматерился по-английски из-за слухов о повторном отравлении Навального

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Новости России
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков скептически отнесся к публикации в британской прессе статьи о повторном отравлении оппозиционера Алексея Навального.

Как передает пропагандистский ресурс Кремля РИА Новости, чтобы выразить свои эмоции, спикер Владимира Путина даже употребил сленговое ругательное слово. В частности, он выразил уверенность в том, что новые обвинения против России не имеют ничего общего с реальностью.

"Все-таки Sunday Times – воскресное чтиво такое в халате. Как бы вам сказать, вы знаете, есть фейки информационные, а есть уже такие сообщения, которые, наверное, можно таким емким английским словом... Есть такое английское слово bullshit (ерунда, д*рьмо. – Ред.). Вот это bullshit. Большего не буду говорить", – высказался Песков.

Напомним, ранее Навальный выражал уверенность в том, что его отравление было организовано с подачи президента РФ.

"Можно ли купить "Новичок" в супермаркете? Можно ли купить или сварить в химлаборатории? Это бинарное химическое оружие, невозможно его так сделать. Должна быть довольно сложная химическая лаборатория. Кроме того, его нужно умело применить", – говорил он.

В свою очередь, Путин во время разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что его политический оппонент якобы мог сам принять яд из группы "Новичок".

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • британские СМИ написали, что Навального второй раз пытались отравить агенты госбезопасности РФ, когда он пребывал в коме в больнице Омска.

  • Однако главный токсиколог Омской области Александр Сабаев заявил, что попасть в палату оппозиционера было невозможно, поскольку он лежал в отделении, где все жестче, чем в "красной" зоне.

  • Ранее Путин, комментируя резонансное дело Навального, отметил, что "если человек чуть не умер, то это не значит, что нужно открывать уголовное дело".

  • Напомним, Навальный был отравлен 20 августа. Ему стало плохо прямо на борту самолета. Воздушное судно экстренно посадили в Омске.

  • Там мужчину госпитализировали в реанимацию, он впал в кому.

  • Позднее оппозиционера удалось вывезти на лечение в Германию в клинику "Шарите". Там Навальный лечился до середины сентября.

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