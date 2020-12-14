Песков заматерился по-английски из-за слухов о повторном отравлении Навального
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков скептически отнесся к публикации в британской прессе статьи о повторном отравлении оппозиционера Алексея Навального.
Как передает пропагандистский ресурс Кремля РИА Новости, чтобы выразить свои эмоции, спикер Владимира Путина даже употребил сленговое ругательное слово. В частности, он выразил уверенность в том, что новые обвинения против России не имеют ничего общего с реальностью.
"Все-таки Sunday Times – воскресное чтиво такое в халате. Как бы вам сказать, вы знаете, есть фейки информационные, а есть уже такие сообщения, которые, наверное, можно таким емким английским словом... Есть такое английское слово bullshit (ерунда, д*рьмо. – Ред.). Вот это bullshit. Большего не буду говорить", – высказался Песков.
Напомним, ранее Навальный выражал уверенность в том, что его отравление было организовано с подачи президента РФ.
"Можно ли купить "Новичок" в супермаркете? Можно ли купить или сварить в химлаборатории? Это бинарное химическое оружие, невозможно его так сделать. Должна быть довольно сложная химическая лаборатория. Кроме того, его нужно умело применить", – говорил он.
В свою очередь, Путин во время разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что его политический оппонент якобы мог сам принять яд из группы "Новичок".
Как сообщал OBOZREVATEL:
британские СМИ написали, что Навального второй раз пытались отравить агенты госбезопасности РФ, когда он пребывал в коме в больнице Омска.
Однако главный токсиколог Омской области Александр Сабаев заявил, что попасть в палату оппозиционера было невозможно, поскольку он лежал в отделении, где все жестче, чем в "красной" зоне.
Ранее Путин, комментируя резонансное дело Навального, отметил, что "если человек чуть не умер, то это не значит, что нужно открывать уголовное дело".
Напомним, Навальный был отравлен 20 августа. Ему стало плохо прямо на борту самолета. Воздушное судно экстренно посадили в Омске.
Там мужчину госпитализировали в реанимацию, он впал в кому.
Позднее оппозиционера удалось вывезти на лечение в Германию в клинику "Шарите". Там Навальный лечился до середины сентября.