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14 мая • обновлено в 16:38
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Песков рассказал о симптомах коронавируса

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Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, который заразился коронавирусом, рассказал, что, как только он узнал о болезни, ее симптомов не было вообще. Только на второй день начала повышаться температура.

Об этом сообщает газета "Коммерсант". По словам Пескова, температура не повышалась больше 37,8, а тело ломало. Такие же симптомы были у его жены.

"Первый день не было вообще никаких симптомов, а потом началась температура чуть выше 37… Ну такая она, неприятная температура… И ломало. И Таню стало ломать (жену Дмитрия Пескова. – Ред.), у нее температура повыше была. Дня два-три мы лежали дома. Ну 37,4 днем… Ну 37,8 ночью", – рассказал он.

"Пожирает легкие": Песков рассказал о симптомах коронавируса

Песков также отметил, что особенность коронавируса в том, что легкие "пожирает" не столько сам вирус, сколько твой же организм.

"То есть начинается гормональный шторм, и иммунная система пытается этот вирус победить. И вместе с вирусом начинает пожирать легкие. И отсюда эффект этого "матового стекла". Это может привести к тромбозу легких. Ну тут у кого как", – отметил политик.

Он добавил, что тестировался на коронавирус часто, поэтому думал, что держит ситуацию под контролем.

"Пришел один из тестов и показал положительный результат. На протяжении всего времени мы тестировались и продолжаем тестироваться практически в ежедневном режиме. Поэтому было чувство, что ты все-таки держишь это под контролем. Затем, к сожалению, заболел один из моих коллег, с которым я общался, и мне пришлось после 1 мая сесть на режим самоизоляции. Да, я перешел на домашний режим работы. И при этом я продолжал тестироваться", – подытожил пресс-секретарь Путина.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилось фото, на котором пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, у которого диагностировали коронавирус, сопровождал Путина во время посещения им больницы в Коммунарке.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
Персона
Дмитрий Песков
Место
Россия
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Комментарии на сайте не модерированы
Свавильный Николай
Свавильный Николай
"...То есть начинается гормональный шторм, и иммунная система пытается этот вирус победить. И вместе с вирусом начинает пожирать легкие..." - наконец-то этот служкА начал рассуждать о том, что по-настоящему почувствовал.
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Damm Eugen
Damm Eugen
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