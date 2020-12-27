Песков рассказал, кто информирует Путина о событиях в Украине

Мирослав Семенюк Новости России 17:27, 27.12.2020

Президент России Владимир Путин регулярно контактирует с представителями различных украинских партий, в частности, с народным депутатом от "Оппозиционной платформы – За жизнь" и своим кумом Виктором Медведчуком.

Как заявил в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков, Путин прекрасно представляет, что происходит в Украине (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"У него же есть контакты с представителями разных украинских партий и так далее, к нему приезжает Медведчук, они общаются, поэтому он имеет информацию о том, что там происходит", – сказал Песков.

Что касается контактов с нынешней украинской властью для урегулирования ситуации на Донбассе, то, по его словам, "сейчас никто особо и не звонит".

"Процесс выполнения этих самых договоренностей, которые были достигнуты в Париже, и выполнение положений Минского комплекса мер не то что забуксовало… Там какие-то единичные положения действительно удалось реализовать, но в целом никто за них даже не брался", – добавил пресс-секретарь Путина.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывший советский разведчик Юрий Швец рассказал, что Медведчукна самом деле агент ФСБ под оперативным псевдонимом "Соколовский".

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