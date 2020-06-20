Песков рассказал, для чего Путину дезинфекционные тоннели

Через так называемые дезинфекционные тоннели для защиты от коронавируса в резиденции Владимира Путина проходят все перед встречей с президентом РФ.

Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он отметил, что при надобности через тоннель проходит и сам и добавил, что резиденция сейчас является основной рабочей базой президента, там он проводит много встреч (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"Тоннели были приобретены и установлены из-за того, что его резиденция (Владимира Путина – Ред.) – это место, где президент работает, проводит совещания, куда к нему приезжают руководители ведомств, служб, министерств. Поэтому подобные меры уместны для мест, где работает глава государства", – отметил Песков.

Напомним, ранее Песков рассказал, что к таким мерам прибегли в связи с эпидемиологической обстановкой. Тоннели были размещены " в самый разгар эпидемии". Когда посетители заходят в тоннель, на них распыляется дезинфекционный раствор сверху и по бокам. И только после этой процедуры они могут встретиться с президентом России.

Разработкой устройства занималось российское предприятие из Пензы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путин продемонстрировал журналистам так называемый бункер в своем кабинете, за дверьми которого оказались столовая и комната отдыха.