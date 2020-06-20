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Песков рассказал, для чего Путину дезинфекционные тоннели

Глеб Иванов
Глеб Иванов
Новости России
1,4 т.
Песков рассказал, для чего Путину дезинфекционные тоннели

Песков рассказал, для чего Путину дезинфекционные тоннели

Через так называемые дезинфекционные тоннели для защиты от коронавируса в резиденции Владимира Путина проходят все перед встречей с президентом РФ.

Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он отметил, что при надобности через тоннель проходит и сам и добавил, что резиденция сейчас является основной рабочей базой президента, там он проводит много встреч (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"Тоннели были приобретены и установлены из-за того, что его резиденция (Владимира Путина – Ред.) – это место, где президент работает, проводит совещания, куда к нему приезжают руководители ведомств, служб, министерств. Поэтому подобные меры уместны для мест, где работает глава государства", – отметил Песков.

Напомним, ранее Песков рассказал, что к таким мерам прибегли в связи с эпидемиологической обстановкой. Тоннели были размещены " в самый разгар эпидемии". Когда посетители заходят в тоннель, на них распыляется дезинфекционный раствор сверху и по бокам. И только после этой процедуры они могут встретиться с президентом России.

Разработкой устройства занималось российское предприятие из Пензы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путин продемонстрировал журналистам так называемый бункер в своем кабинете, за дверьми которого оказались столовая и комната отдыха.

РоссияДмитрий ПесковВладимир Путин
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  1. /Новости России