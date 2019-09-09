Песков раскрыл секрет бодрости Путина

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что секрет бодрости главы государства заключается в его отличной физической форме.

Как написала "Российская газета", об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия 1", в программе "Москва. Кремль. Путин".

По словам Пескова, Путин работает в очень жестком режиме и иногда в один день посещает по несколько городов или даже стран. Он отметил, что все это было бы невозможно, если бы не отличная физическая форма президента.

Президент России Владимир Путин Михаил Климентьев/РИА Новости/ RT на русском

"К таким поездкам невозможно единоразово подготовиться, вот собраться, подготовиться и полететь, то есть нужно держать себя в такой изрядной физической форме", – рассказал пресс-секретарь главы государства.

На вопрос, принимает ли Путин что-нибудь, чтобы легче перенести смену часовых поясов, Песков сказал, что не знает.

"Может быть, у него есть свои секреты, но мне об этом не известно. Тоже хотел бы узнать, спать хочется", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СМИ писали, что президенту России Путину в 66 лет удается быть в хорошей форме благодаря достаточному сну, правильному питанию, спорту и отказу от алкоголя.

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