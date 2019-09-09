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9 сентября • обновлено в 11:18
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Песков раскрыл секрет бодрости Путина

6.9т Читать материал на украинском

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что секрет бодрости главы государства заключается в его отличной физической форме.

Как написала "Российская газета", об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия 1", в программе "Москва. Кремль. Путин".

По словам Пескова, Путин работает в очень жестком режиме и иногда в один день посещает по несколько городов или даже стран. Он отметил, что все это было бы невозможно, если бы не отличная физическая форма президента.

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

Михаил Климентьев/РИА Новости/ RT на русском

"К таким поездкам невозможно единоразово подготовиться, вот собраться, подготовиться и полететь, то есть нужно держать себя в такой изрядной физической форме", – рассказал пресс-секретарь главы государства.

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На вопрос, принимает ли Путин что-нибудь, чтобы легче перенести смену часовых поясов, Песков сказал, что не знает.

"Может быть, у него есть свои секреты, но мне об этом не известно. Тоже хотел бы узнать, спать хочется", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СМИ писали, что президенту России Путину в 66 лет удается быть в хорошей форме благодаря достаточному сну, правильному питанию, спорту и отказу от алкоголя.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персоны
Владимир Путин Дмитрий Песков
Место
Россия
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Вот что кокс животворящий делает,хехе
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Алень - мне друг, но истина дороже !
Алень - мне друг, но истина дороже !
Ну так ... Терминатор, ё-моё !
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Andria Viktor
Andria Viktor
А может благотворное влияния целибата?
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