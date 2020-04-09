Песков открестился от фейка Путина о "победе" России над печенегами

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил нелепый пассаж Владимира Путина о победе России над печенегами и половцами.

Он заявил, что глава страны-агрессора решил сам вставить эту фразу в свое обращение об угрозе коронавируса, передает ТАСС.

"Это инициатива самого президента. То есть, это слова, сказанные самим президентом, именно он это добавил в свое выступление", – отметил Песков.

Кроме того, пресс-секретарь Путина признался, что не может сказать, что именно стало источником для этой фразы.

Путин и Песков "Газета.ру"

Как сообщал OBOZREVATEL: