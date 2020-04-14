Песков объяснил загадочный кашель Путина: заразился коронавирусом?
Президент России Владимир Путин озадачил журналистов своим кашлем на онлайн-саммите Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС).
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Соответствующее видео появилось в YouTube и на ряде кремлевских Telegram-каналов. Многие заподозрили, что у Путина проблемы со здоровьем или же вовсе коронавирус. Поверив в такую версию, журналисты даже задали вопрос о самочувствии Путина его пресс-секретарю Дмитрию Пескову (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Однако спикер лидера страны-агрессора в комментарии "Ленте.ру" опроверг слухи о болезни Путина. "Здоровье нормальное", – заверил он.
Напомним, встреча лидеров стран, входящих в Евразийский экономический союз, прошла в формате видеоконференции из-за карантинных мер против коронавируса. В ходе мероприятия его участники обсудили совместные действия по борьбе с пандемией, а также поддержание экономической стабильности своих государств. По итогам саммита стороны приняли совместный документ.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в конце марта в администрации президента России Владимира Путина обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сначала не смог подтвердить или опровергнуть эту информацию, однако позже заверил: больной не контактировал лично с главой государства-агрессора.
Также выяснилось, что Песков побывал на дне рождения сестры российского продюсера Игоря Крутого – Аллы Крутой. Среди гостей был певец Лев Лещенко, у которого подтвердился Covid-19.
Однако, по данным российских политологов, Путин на данный момент в безопасности, не исключено, что его накачали профилактическими препаратами.