Песков объяснил слова Путина о том, что Россия "не бросит Донбасс"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ продолжит помогать русскоязычному населению Донбасса.

Как сообщает ТАСС, об этом он сказал, комментируя заявление Владимира Путина на встрече с главредами СМИ о том, что Россия "не бросит Донбасс".

"Дело в том, что там, вы знаете, живет много русских, много русскоязычных… Они, к сожалению, лишены социального обеспечения со стороны своего государства Украины… Им отказано в любых государственных услугах", – отметил Песков.

По его словам, именно Россия "организует один за другим конвои гуманитарной помощи" и оказывает иную помощь этим людям.

"И Россия будет это продолжать делать, потому что если не Россия, то больше некому это будет делать", – добавил пресс-секретарь.

Он призвал обратить внимание на весь комментарий Путина по этому вопросу, в том числе на слова о том, что любые шаги имеют свои последствия и нужно уметь прогнозировать эти последствия заранее.

Песков не стал уточнять, о каких действиях и последствиях может идти речь, заметив, что "из контекста все предельно понятно".

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