Песков объяснил слова Путина о том, что Россия "не бросит Донбасс"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ продолжит помогать русскоязычному населению Донбасса.
Как сообщает ТАСС, об этом он сказал, комментируя заявление Владимира Путина на встрече с главредами СМИ о том, что Россия "не бросит Донбасс".
"Дело в том, что там, вы знаете, живет много русских, много русскоязычных… Они, к сожалению, лишены социального обеспечения со стороны своего государства Украины… Им отказано в любых государственных услугах", – отметил Песков.
По его словам, именно Россия "организует один за другим конвои гуманитарной помощи" и оказывает иную помощь этим людям.
"И Россия будет это продолжать делать, потому что если не Россия, то больше некому это будет делать", – добавил пресс-секретарь.
Он призвал обратить внимание на весь комментарий Путина по этому вопросу, в том числе на слова о том, что любые шаги имеют свои последствия и нужно уметь прогнозировать эти последствия заранее.
Песков не стал уточнять, о каких действиях и последствиях может идти речь, заметив, что "из контекста все предельно понятно".
Как сообщал OBOZREVATEL:
Путин пообещал, что будет и дальше поддерживать "ЛНР" и "ДНР" на Донбассе.
На вопрос представителя RT Маргариты Симоньян о том, планирует ли Россия "продолжить поддерживать самопровозглашенные республики на востоке Украины", Путин заявил, что "Донбасс не бросят".
По его словам, российские власти и СМИ должны подумать о последствиях любого своего шага, ведь "на наших с вами плечах огромная ответственность за Россию в целом".