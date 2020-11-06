Песков – о выдаче паспортов РФ на Донбассе: Там живут этнические россияне

Россия выдает жителям временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей свои паспорта, потому что там якобы "живут этнические россияне".

Более того, Кремль продолжит их защищать, заявил пресс-секретарь главы страны-агрессора Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос корреспондента УНИАН в РФ.

В частности, на просьбу прокомментировать требование Украины прекратить выдачу российских паспортов Песков ответил: "Что значит – должна? Он добавил, мол, это украинское государство должно заботиться о своих гражданах.

"Разве Украина не должна обеспечивать социальные нужды граждан, разве Украина не должна заниматься обеспечением охраны здоровья этих граждан, разве Украина не должна обеспечивать всю необходимую социальную инфраструктуру? Безусловно, должна, но поскольку это не делается и поскольку это этнические россияне, Россия всегда защищала и будет защищать интересы россиян, где бы они ни проживали ", – высказался Песков.

На реплику корреспондента о том, что Украина хочет вернуть оккупированные территории, соблюдая все вышеперечисленные пункты, но для этого, по мнению Киева, Кремль должен прекратить раздавать там российские паспорта, Песков заявил: "Позиция понятна, но она в корне расходится с обязательствами Украины, зафиксированными подписью президента Украины в Минском комплексе мер".

Также он сказал, мол, в этом документе "такого положения нет".

"Мой ответ таков, какой он дан", – сказал Песков на уточнение, что в Минских договоренностях не упоминается о паспортах, и означает ли это, что ответ Кремля на вопрос о российских документах в ОРДЛО отрицательный.

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