Песков о коронавирусе: клубнику от курицы вы не сможете отличить!

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина – Дмитрий Песков рассказал о том дне, когда, вероятно, заразился COVID-19, а также о симптомах болезни.

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По его словам, коронавирус по ощущениям можно сравнить с гриппом. Об этом он сказал в эфире программы "Москва. Кремль. Путин", написали "РИА Новости".

"Начинается все не так и серьезно. В день, когда я, по всей видимости, заразился, я полтора часа занимался спортом в спортзале и бегал семь километров, испытывал просто прилив сил и наслаждался физическим и моральным состоянием", – сообщил Песков.

Песков рассказал о коронавирусе. Иллюстрация

Уже на следующий день, по словам пресс-секретаря президента РФ, у него поднялась температура.

"Совершенно необычные ощущения, когда ты теряешь обоняние и вкус. Клубнику от курицы вы не сможете отличить", – отметил он.

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