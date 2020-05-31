Песков о коронавирусе: клубнику от курицы вы не сможете отличить!
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина – Дмитрий Песков рассказал о том дне, когда, вероятно, заразился COVID-19, а также о симптомах болезни.
ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ
По его словам, коронавирус по ощущениям можно сравнить с гриппом. Об этом он сказал в эфире программы "Москва. Кремль. Путин", написали "РИА Новости".
"Начинается все не так и серьезно. В день, когда я, по всей видимости, заразился, я полтора часа занимался спортом в спортзале и бегал семь километров, испытывал просто прилив сил и наслаждался физическим и моральным состоянием", – сообщил Песков.
Уже на следующий день, по словам пресс-секретаря президента РФ, у него поднялась температура.
"Совершенно необычные ощущения, когда ты теряешь обоняние и вкус. Клубнику от курицы вы не сможете отличить", – отметил он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Пресс-секретарь президента России заразился коронавирусом и по состоянию на 12 мая находился в больнице.
Российская фигуристка и супруга Пескова Татьяна Навка сообщила о заражении коронавирусом.
Уже 21 мая Навка, которую вместе с мужем госпитализировали с COVID-19, рассказала, что поборола коронавирус. Сам Песков еще находился в больнице.
25 мая появилась информация, что пресс-секретарь президента России был выписан из больницы после лечения COVID-19.