Песков о 'дворце Путина': наверное, есть такой в Геленджике

Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков заявил, что в Геленджике возле моря может быть некий дворец, но президент Владимир Путин здесь ни при чем.

Так он ответил на статьи с разоблачением информации о существовании в той местности "дворца Путина", назвав их "информационными атаками". Его слова цитируют "Вести".

"Хорошо, наверное, есть такой дворец. В Геленджике все говорят, что действительно там есть огромный объект и так далее. Но у него есть какие-то собственники, это частный объект", – высказался Песков.

Он отметил, что бизнесмены, если они действуют в рамках закона, могут владеть любыми объектами.

"Но причем здесь президент?" – возмутился спикер Кремля.

Расследования о "дворце Путина", по его мнению, являются "искусным хитросплетением и враньем".

"Они именно в русле этих информационных атак. Вот так к этому и нужно относиться. Цель таких атак – раскачать ситуацию. Они не соответствуют действительности, это чистое вранье, и каждый, кто смотрит эти материалы, должен включить голову", – выразил убеждение Песков.

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