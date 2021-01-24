Песков о "дворце Путина": наверное, есть такой в Геленджике
Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков заявил, что в Геленджике возле моря может быть некий дворец, но президент Владимир Путин здесь ни при чем.
Так он ответил на статьи с разоблачением информации о существовании в той местности "дворца Путина", назвав их "информационными атаками". Его слова цитируют "Вести".
"Хорошо, наверное, есть такой дворец. В Геленджике все говорят, что действительно там есть огромный объект и так далее. Но у него есть какие-то собственники, это частный объект", – высказался Песков.
Он отметил, что бизнесмены, если они действуют в рамках закона, могут владеть любыми объектами.
"Но причем здесь президент?" – возмутился спикер Кремля.
Расследования о "дворце Путина", по его мнению, являются "искусным хитросплетением и враньем".
"Они именно в русле этих информационных атак. Вот так к этому и нужно относиться. Цель таких атак – раскачать ситуацию. Они не соответствуют действительности, это чистое вранье, и каждый, кто смотрит эти материалы, должен включить голову", – выразил убеждение Песков.
Как сообщал OBOZREVATEL:
оппозиционер Алексей Навальный опубликовал расследование о "дворце Путина", а также показал дом в Дрездене (Германия), где тот жил во времена службы в КГБ.
Немецкие СМИ показали эту квартиру Путина, в которую Навального не пустили.
Ранее биограф Путина назвал его особняк на берегу моря "подарком от олигархов".
При этом "дворец Путина" в Геленджике уже появился на Apple-картах.