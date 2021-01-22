Песков назвал "качественной клюквой" расследование Навального о дворце Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал враньем расследование оппозиционера Алексея Навального о якобы дворце Владимира Путина в Геленджике.
Как сообщает РИА Новости, Песков заверил журналистов, что Путин не имеет к упомянутому объекту никакого отношения.
"Вся компиляция, которая содержится в этом материале – да, такая хорошая, качественная "клюква", которая вызывает большое количество просмотров", – заявил он.
По словам пресс-секретаря, Путину дворец не принадлежит, и он там не бывает.
"Кому он принадлежит – это абсолютно не моя забота. У нас много коммерческих объектов, много крупных бизнесменов, которые могут строить любые объекты. Ассоциировать этот объект с президентом – это вранье", – подчеркнул Песков.
Комментируя акцию в поддержку Навального, анонсированную на 23 января, он сказал, что "действия провокаторов нам хорошо понятны".
"Они хорошо понятны правоохранительным органам, и принимаются соответствующие меры в отношении этих провокаторов. А что касается людей, ну сейчас-то нам чего заранее говорить", – ответил пресс-секретарь на вопрос, в чем в Кремле видят причину ажиотажа в соцсетях вокруг планируемой акции.
Он предложил о завтрашних мероприятиях судить послезавтра.
"Позиция Кремля только одна – в пользу безусловной необходимости соблюдения закона и недопустимости организации нелегитимных акции и тем более провоцирования участия в них детей", – добавил Песков.
По его убеждению, правоохранительным органам не нужны указания Кремля, чтобы реагировать на несанкционированные акции, сотрудники действуют "в соответствии со служебной инструкцией и по закону".
Как сообщал OBOZREVATEL:
Навальный опубликовал результаты расследования "Дворец для Путина", который назвал "самым дорогим в мире". По информации оппозиционера, снять интерьер дворца изнутри помог один из подрядчиков, работавший над его обустройством.
Фильм-расследование Навальногостал самым популярным в сети. Ролик набрал уже более 55 млн просмотров.
После своего ареста Навальный призвал людей в России выходить на уличные митинги.
В соцсетях сторонники оппозиционера распространили призывы провести 23 января акции в его поддержку.