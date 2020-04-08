Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков купил себе "блокатор вирусов", чтобы защититься от COVID-19. Медики же сходятся на том, что эта вещь не более, чем попытка заработать на панике.

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Песков рассказал ТАСС, что купил блокатор сам, никаких рекомендаций по ношению в администрации президента не было.

"Это я сам в аптеке купил", – заявил Песков

Блокаторы вирусов имеют вид бейджа, который крепится на одежду. Принцип действия подобных блокаторов основан на выделении диоксида хлора, который окисляет белки, что приводит к разрушению структуры бактерий. Однако, медики рассказывали OBOZREVATEL, что такое средство никак не спасает от коронавируса, собственно, именно потому что это вирус, а не бактерия.

Песков купил блокатор вирусов ТАСС

В Украине такие блокаторы пытались массово продавать во времена начала пандемии.

"Я очень сомневаюсь, что сейчас раскручивается что-то дельное. Сейчас ловят рыбку в мутной воде все, кому не лень. Сейчас попрет огромное количество БАДов и прочего. Начинается Клондайк. Зарабатывают, потому что идет паника", – рассказала семейный врач Рита Гофман.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине активизировались различные преступники, которые наживаются на панике из-за вспышки коронавируса, предлагая доверчивым украинцам несуществующие маски и дезинфекторы с непонятным содержанием.

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