"Первый раз это было в туалете": в детдоме России годами насиловали детей

В Санкт-Петербурге (Россия) будут судить директора детдома №8 Наталью Федорову, которая годами игнорировала рассказы подростков о сексуальном насилии.

Прокуратура направила в Кировский районный суд уголовное дело, Федорову обвиняют в преступной халатности, пишет "Медиазона".

О сексуальном насилии в детдоме стало известно в апреле 2017 года, тогда оперативники уголовного розыска пришли с обысками по нескольким адресам. Толчком к оперативной разработке неожиданно послужила конкурсная работа студентки, в которой упоминается имя только одного пострадавшего, Якова Яблочника.

По словам Яблочника, ему было около 13 лет, когда социальный работник подверг его сексуальному насилию.

Яков Яблочник Личная страница ВКонтакте

Он вспоминал, что "первый раз это было в туалете". "Он запугивал психиатрической больницей... Это происходило каждую неделю… Очень сложно, очень больно вспоминать тот самый день", — говорил мужчина.

По словам Яблочника, соцработник не раз уводил его "в соседнюю с детдомом парадную и там заставлял ему делать минет". После этого он давал мальчику деньги и "водил в сауну".

Расследуя дело о насилии над воспитанниками, следователи пришли к выводу, что в течение десяти лет, с конца 2006 до марта 2017 года, пострадавшие не раз обращались к Федоровой, но та на их рассказы не реагировала.

Детдом №8 в в Санкт-Петербурге Google maps

По версии следствия, в результате "преступного бездействия" Федоровой и ее "небрежного отношения к службе", семеро подростков подверглись насильственным действиям сексуального характера — в том числе на территории детдома и школы при нем.

Во время допроса 65-летняя Федорова вспоминала, что с 2003 по 2017 год к ней "систематически" подходили воспитанники детдома и говорили, что "кто-то совершает в отношении них насильственные действия сексуального характера".

"Но я детям не верила, так как дети состоят на учетах в психоневрологическом диспансере, отклонены в степени дебильности, и в подростковом возрасте имеют гиперсексуальность и могут фантазировать на сексуальные темы, что может подтвердить любой дефектолог", — объяснила она.

По словам Федоровой, дети указывали на ее заместителя Михаила Елина и на Станислава Виноградова — он руководил детдомом до 1991 года, а потом стал директором школы № 565, где учились его воспитанники. Обоих она называет "уважаемыми людьми и педагогами с большим стажем работы", у которых "всегда были доверительные и хорошие отношения с детьми" и не было "никаких сексуальных отклонений".

"В настоящее время я понимаю, что я должна была предпринять какие-то меры, сообщить об этом в правоохранительные органы", — признала Федорова на допросе.

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