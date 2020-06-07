В России "Первый канал" добавил в фильм "Брат-2" кадры погромов в США. Видео

Российский "Первый канал" заменил финальные титры фильма Алексея Балабанова "Брат 2" кадрами погромов в США, которые начались после убийства копами Джорджа Флойда.

Видеоряд сопроводила песня "Наутилуса Помпилиуса" "Гудбай, Америка". Это произошло в ходе воскресного эфира 7 июня (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).

"Первый канал" оскандалился с "Братом 2" и погромами в Америке Коллаж

В итоге главный телеканал России под песню "Гудбай, Америка" продемонстрировал, как американцы переворачивают автомобили и громят витрины, полицейские бьют дубинками демонстрантов и въезжают в толпу. После "обновленных" титров начался эфир еженедельной программы "Время".

Скриншот

Скриншот

Скандальный эфир прокомментировал продюсер киноленты Сергей Сельянов. Как пишет "Газета.ру", кинематографист не увидел нарушения закона об авторском праве.

"Крупные каналы получают права на использование фильмов, поэтому они ничего не нарушают", – сказал он.

Отвечая на вопрос о личном отношении к изменению титров фильма, Сельянов заявил, что нужно смотреть, как это было сделано – "тупо или талантливо".

"Фильм "Брат­ 2" видели многие – если бы это была премьера, можно было бы что-то говорить", – заявил продюсер.

Первый канал только что показал фильм "Брат-2". Вот только вместо финальных титров поставили кадры погромов в США — и всё это под песню "Гудбай Америка" https://t.co/m9oB6YEsnT pic.twitter.com/ommq2Q5gOR — TJ (@tjournal) June 7, 2020

Пользователей Twitter возмутила выходка телеканала Скриншот

Пользователей Twitter возмутила выходка телеканала Скриншот

Пользователей Twitter возмутила выходка телеканала Скриншот

Пользователей Twitter возмутила выходка телеканала Скриншот

Пользователей Twitter возмутила выходка телеканала Скриншот

Пользователей Twitter возмутила выходка телеканала Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что массовые протесты и беспорядки в США из-за убийства Джорджа Флойда – это последствия "хаоса", который якобы сеют Штаты.

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