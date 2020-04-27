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28 апреля • обновлено в 00:14
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Первый епископ РПЦ умер от коронавируса

1.5т
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Епископ Железногорский и Льговский Вениамин в воскресенье, 27 апреля, скончался от коронавируса.

Как передает "Интерфакс", он – первый архиерей РПЦ, который стал жертвой COVID-19. Ему было 55 лет.

"Несколько дней назад епископ Вениамин был госпитализирован в Курской областной клинической инфекционной больнице имени Н.А. Семашко. Накануне владыка был переведен в реанимацию, у него была диагностирована двусторонняя пневмония, вызванная коронавирусной инфекцией", – рассказали в РПЦ.

С конца 2004 по 2012 год епископ Вениамин был наместником монастыря – Курской-Коренной пустыни. Незадолго до освобождения от этой должности он был возведен в сан епископа.

Епископ Железногорский и Льговский Вениамин

Епископ Железногорский и Льговский Вениамин

pravoslavie.ru

Как писал OBOZREVATEL, Россия по количеству заболевших коронавирусом уже обошла Китай, число приближается к 90 тысячам человек. Также стало известно о почти тысяче инфицированных в армии РФ.

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Автор
Кирилл Лютый
Место
Россия
Тег
РПЦ
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