Первая тайна "Лошарика" раскрыта? В сеть просочились секретные данные и фото с места ЧП

Российский носитель атомной глубоководной станции проекта 10831, которая называется "Лошарик", возможно, вспыхнула из-за короткого замыкания в одном из распределительных щитов.

Как рассказали источники газеты "Коммерсант", это могло вызвать возгорание оплетки кабелей или трансформаторного масла, а вентиляция разнесла дым по отсекам. Моряки в это время отдыхали и не успели воспользоваться индивидуальными средствами защиты. (Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы .)

Отмечено, что на лодке используется стандартное напряжение 380 вольт, но в некоторых устройствах при этом используются токи силой до 1000 ампер.

"Лошарик" MSN.com

Эксперты заявили, что за 45 лет существования отряда гидронавтов (войсковая часть 45707) с их станциями не произошло ни одной серьезной ситуации, которая привела бы к человеческим жертвам, аварии, поэтому специалисты по исследованию глубин не имели реального опыта борьбы с пожарами.

Кроме того, агентство ТАСС опубликовало фото подводной лодки после ЧП.

Рядом с ней стоит небольшое судно. Как следует из подписи к фотографиям, это спасательный буксир Северного флота, а сама подлодка — атомная подводная лодка спецназначения проекта 09786 "Оренбург", носитель глубоководной станции проекта 10831.

"Лошарик" на месте ЧП ТАСС

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СМИ писали, что наиболее вероятная версия ЧП на российской атомной подлодке типа АС-12 "Лошарик" в Баренцевом море, при котором погибли 14 моряков, – внезапный пожар.

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