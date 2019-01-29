Перевал Дятлова: рассекречены скандальные подробности гибели туристов

Прокуратура Урала знала о гибели группы Игоря Дятлова, случившейся зимой 1959 года, еще до официального обнаружения тел.

Об этом заявили общественники, которые готовятся представить скандальные документы на ежегодной конференции памяти группы Игоря Дятлова 2 февраля, пишет "Московский Комсомолец".

Президент Фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич сообщил, что в руки исследователей попал архив следователя Владимира Каратаева.

"Это была записка, которую следователю оставил прокурор Ивделя Василий Темпалов. Согласно документу, он сообщает своему подчиненному Каратаеву, что уезжает на 2-3 дня в Свердловск для доклада заместителю прокурора РСФСР по уголовному делу по факту смерти туристов. И просит выяснить у начальника ЛАГ-отделения Хакимована поселка Вижай, уточнял ли погибший руководитель группы Игорь Дятлов, когда они собираются вернуться в Вижай - 12-го февраля или 15-го? Внизу записки стоит дата: 15.2.1959 года. То есть, в ней зафиксировано, что о смерти группы Дятлова в прокуратуре Ивделя, как и в областной прокуратуре, знали еще до начала поисков, до официального обнаружения трупов", — отметил он.

Кунцевич заявил, что после обнаружения документов стопроцентного доверия к выводу, который был сделан в рамках этого уголовного дела, нет. По его словам, на перевале кто-то побывал.

"Трупы туристов были вывезены, потом их снова вернули на место. С некоторых ребят была срезана одежда. Это было сделано специально, чтобы скрыть некие следы. И они отнюдь не бегали по долине раздетыми. И не резали палатку изнутри. Вся картина была изменена", — заявил он.

На одежде студентов были обнаружены радиоактивные вещества, являющиеся бета-излучателем. Вскрытие же тел показало, что у некоторых туристов были множественные двусторонние переломы рёбер, обильное внутреннее кровотечение в грудную полость, многооскольчатые переломы свода и основания черепа, которые были причинены воздействием большой силы.

"Скорее всего, это от какого-то взрыва, или падения чего-то сверху. Те, кто приехали на зачистку, увидели жертвы, и тут все закрутилось. Там рядом был полигон, испытания шли каждые полмесяца. Могла пролететь ракета, от нее могли отделиться части... Многие свидетели подтверждают, что видели красные светящиеся шары. Они все это нам передали, но не могли объяснить загадочное явление. А теперь пазл, как говорится, сложился. Ребята могли получить повреждения, от которых на морозе скончались", — подчеркнул эксперт.

Кунцевич добавил, что палатка стояла совсем не в том месте, где она была обнаружена.

"Я это знаю со слов свидетелей, которые участвовали в поисковых работах. В частности, то, что палатку ставили не "дятловцы", мне рассказывал мастер спорта Слава Ревин. Ее потом, по приказу начальства, солдаты установили в полутора километрах от того места, где разыгралась трагедия", — сообщил он.

Перевал Дятлова wikipedia.org

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что туристы, погибшие много лет назад на перевале Дятлова, могли стать жертвами несчастного случая, в частности, взрыва.

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