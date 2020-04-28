Перешел от печенегов к древней Спарте: Путин вновь отличился историей. Видеофакт

Президент России Владимир Путин, рассуждая о противниках мер самоизоляции во время карантина и людях, которые предлагают пожертвовать зараженными коронавирусом, вспомнил о печенегах и древней Спарте.

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Об этом он заговорил в своем обращении к россиянам, видео опубликовал Telegram-канал "RT на русском" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, глава РФ отметил, что в древней Спарте больных "скидывали со скалы". А также напомнил историю из "пронзительного, трогающего до слез" рассказа Джека Лондона "Закон жизни".

Владимир Путин

"В нем речь идет о том, что племя бросало своих стариков, ставших обузой, дети давали им немного еды и уходили, оставляя родителей на съедение диким зверям, оставляя их умирать. А старик-отец, оставшись в одиночестве у костра, до конца верил и надеялся, что сыновья вернутся за ним…" – сказал он.

При этом подчеркнул, мол, те, кто сейчас советует бросать больных коронавирусом на произвол судьбы, по сути, призывает "вернутся к дикости и варварству" тех времен.

"Вы можете хоть на миг представить, что можно поступить с нашими родителями, с нашими бабушками и дедушками так, как в этом рассказе? Никогда не поверю. Это не наш генетический код", – высказался Путин.

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Как сообщал OBOZREVATEL, президент России Владимир Путин заявил, что РФ справится с "заразой коронавируса" так же, как когда-то справилась с печенегами и половцами. Правда, самой России в те времена еще не существовало, так что в сети начало появляться большое количество фотожаб на эту тему.