"Пересчитал пиксели!" В России оправдали позор с лупой главного сыщика страны

В России нашли оправдание нелепому инциденту, когда глава Следкома РФ Александр Бастрыкин использовал лупу для увеличения фото на компьютере.

В правоохранительном ведомстве отметили, что увеличительное стекло позволяет лучше рассмотреть детали на изображении, сообщает News.ru.

"Откуда и почему на видео появляются странные тени и следы, ответить сложно. Качество записи не позволяет сделать однозначных выводов. Динамичное изображение перемещающегося человека в приближении после обработки может выглядеть как перемещающееся пятно. В некоторых случаях использование программных средств обработки изображений, в том числе цифровое увеличение, не дает такого эффекта, как оптическое увеличение с использованием, например, лупы. Увеличенные пиксели могут значительно исказить восприятие информации", – сообщили в СК РФ.

Также российские СМИ опубликовали скриншот записи из запрещенной в Украине соцсети "ВКонтакте", где Бастрыкин сам объяснил использование лупы для просмотра фото.

"Тем, кто не знает разницы между оптическим и цифровым увеличением, рекомендую прочесть информацию, расположенную ниже. А вообще: привет поколению "цифровиков"! Да здравствует Всеобщая виртуализация! Долой астрофизику и телескопы! Снимай звездное небо на планшет и увеличивай изображение на нем до бесконечности! Затем тщательно пересчитай пиксели. И ты познаешь все тайны вселенной! Вау!" – сказано в сообщении.

Скриншот

Скриншот

Добавим, что журналисты "Медузы" проанализировали ответ СК РФ и отметили, что"в лупу нельзя увидеть детали, которые незаметны на экране компьютера".

"Это невозможно, так как разрешение экрана ограниченно. Посмотрев на экран через лупу, можно увеличить изображение, но новые детали при этом не появятся. Приближение позволит увидеть только отдельные пиксели, из которых составлена картинка на экране", – сказано в материале издания.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в России глава СУ РФ Александр Бастрыкин стал объектом насмешек в сети после того, как он для увеличения изображения на компьютере использовал лупу.

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