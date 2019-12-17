Перепутали с Медведевым: с Песковым произошел публичный конфуз

В России пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова перепутали с премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Конфуз произошел когда журналистка телеканала "Звезда" обратилась к Пескову, спутав его имя.

"Дмитрий Анатольевич!" – обратилась девушка, на что чиновник ей ответил: "Не надо вот так! Не надо!" Добавим, что журналистка быстро исправилась, назвав правильное имя и по отчеству.

Отметим, что Пескова зовут Дмитрий Сергеевич, а Дмитрий Анатольевич это имя главы российского правительства.

Дмитрий Песков

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 декабря в ходе переговоров президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко неожиданно погас свет. Лукашенко пошутил, что в этом виноват пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что не знает, была ли женщина, продавшая лидеру страны Владимиру Путину мороженое на авиасалоне, той же самой, которая сделала это два года назад.

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