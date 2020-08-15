Переносчиков нового смертельного вируса из Китая обнаружили в России

В России были найдены клещи-переносчики нового китайского вируса SFTS.

Как сообщают "Известия" со ссылкой на вирусолога Михаила Щелканова, те клещи, которые могут распространять вирус, обитают на Дальнем Востоке.

"Эти клещи обитают на территории нашей страны, но вирус в них мы не нашли. Может, потому что недостаточно искали. Чтобы точно в этом убедиться, нужны более широкие полевые исследования, чем те, которые моя лаборатория имеет возможность сейчас проводить по этой тематике. Однако мы существенно уточнили ареал клещей, и он оказался гораздо шире, чем мы думали вначале", – рассказал вирусолог.

В частности, сотрудники лаборатории Щелканова обнаружили клещей данного вида у диких кабанов. Что расширяет представления о том, кто может быть переносчиком вируса и расширяет географию его распространения в соответствии с путями миграции животных.

По словам специалиста, SFTS не является респираторной инфекцией, поэтому не может быть очень заразным. Однако смертность от него достигает 30%, что говорит о повышенной опасности вируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Китае зафиксирована вспышка нового типа вируса SFTS, который передается через клещей. От вируса уже умерли как минимум 7 человек, а инфицированы 60.

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