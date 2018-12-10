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Перенести столицу: в Кремле проговорились о неожиданном решении Путина

12.1тЧитать материал на украинском

Президент России Владимир Путин согласился перенести столицу Дальнего Востока из Хабаровска во Владивосток.

Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в понедельник, 10 декабря, передает "РИА Новости". По словам помощника Путина, глава государства одобрил данное решение еще в минувшую пятницу, 7 декабря.

Ранее в российских СМИ появилась информация, что Путин дал положительный ответ на идею переноса столицы ДВФО во Владивосток. К публикации был приложен документ с резолюцией: "Согласен. 7.12.2017".

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"Да. Поддержал", — признался Песков, добавив, что "перенос столицы во Владивосток будет оформлен лично поручением Путина".

Владимир Путин

Владимир Путин

Перенести столицу: в Кремле проговорились о неожиданном решении Путина

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее России предрекли большую распродажу территорий, заявив, что Путин попытается заработать на продаже территорий страны Японии и Китаю.

Также недавно страна ЕС потребовала отобрать у России часть территории, которые были переданы ей после Второй мировой войны.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персоны
Дмитрий ПесковВладимир Путин
Место
РоссияВладивосток
Тег
Новости России
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минин евген
минин евген
вафлодя что-то курит или колет?
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Майданюк Светлана
Майданюк Светлана
песков, подскажи путеену, сейчас 2018 год, а не 2017
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- Справедливость
- Справедливость
Майданюк Светлана, я ещё б добавил, что сейчас человечество живет в 21 веке, а то ботоксное-педофильное чмо застряло в 15 веке
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Епть...Подумал ,что Путин согласился пеpениести столицу из Москвы в Киев....Бpосился читать-а тут такая лажа...
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