Перенести столицу: в Кремле проговорились о неожиданном решении Путина

Президент России Владимир Путин согласился перенести столицу Дальнего Востока из Хабаровска во Владивосток.

Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в понедельник, 10 декабря, передает "РИА Новости". По словам помощника Путина, глава государства одобрил данное решение еще в минувшую пятницу, 7 декабря.

Ранее в российских СМИ появилась информация, что Путин дал положительный ответ на идею переноса столицы ДВФО во Владивосток. К публикации был приложен документ с резолюцией: "Согласен. 7.12.2017".

"Да. Поддержал", — признался Песков, добавив, что "перенос столицы во Владивосток будет оформлен лично поручением Путина".

Владимир Путин

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее России предрекли большую распродажу территорий, заявив, что Путин попытается заработать на продаже территорий страны Японии и Китаю.

Также недавно страна ЕС потребовала отобрать у России часть территории, которые были переданы ей после Второй мировой войны.

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