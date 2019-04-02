Переместили 9 трупов: в тайне перевала Дятлова вскрылась новая нестыковка

Тела погибших на перевале Дятлова девятерых туристов могли переместить уже после их обнаружения.

Такую возможность допускает глава фонда перевала Дятлова Юрий Кунцевич. По его мнению, об это свидетельствуют многочисленные несостыковки в деле, пишет "КП".

"В уголовном деле никак не изучены следы вокруг тел, нет достойных фотографий. Есть девять трупов, значит, в любом случае стояла задача выяснить, от чего погибли молодые и здоровые ребята. Дятлова, например, нашли с обширной травмой ноги, но туда невозможно пройти, сразу же провалишься в снег по плечи!" – подчеркнул он.

Перевал Дятлова Архивное фото

По словам Кунцевича, это только доказывает, что имела место инсценировка.

Как сообщал OBOZREVATEL, эксперты допускают, что туристов, которые таинственно погибли на перевале Дятлова в 1959 году, могли пытать перед смертью.

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