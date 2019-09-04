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4 сентября • обновлено в 08:48
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"Перекосило лица!" В России на школьную линейку согнали "спецназ". Видео

3.5т Читать материал на украинском

В российском Воронеже оскандалились с праздничной линейкой в одной из местных школ.

Видео показал телеканал "Россия 24". На нем можно увидеть, что представление для учеников было весьма прозаичным – перед ними выступил танцующий "спецназ".

Причем в какой-то момент артисты начали целиться из пистолетов в толпу детей.

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Школьная линейка в Воронеже

Школьная линейка в Воронеже

Скриншот с видео

Действо вызвало настоящее недоумение в сети. "Счастьем и восхищением перекосило лица первоклассников", "Нужно с детства правильно воспитывать рабов, демонстрируя возможности конвоиров", – пишут в комментариях.

"Перекосило лица!" В России на школьную линейку согнали "спецназ". Видео

Как сообщал OBOZREVATEL, в России в Юхнове (Калужская область) к 80-летию начала Второй мировой войны сделали весьма странную детскую площадку со свастикой по центру.

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Место
Россия Воронеж
Тег
Новости России
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Антошин Денис
Антошин Денис
Нескольким идиотам в сети не понравилось, а дети на линейке были довольны. Видел сюжет про это
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Свиньи усраинские везде зраду ищут,говорят на линейки усраины приходят маньяки и пидофилы
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Цапьё ёбн*лось окончательно, эти животные уже не очеловечатся...
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