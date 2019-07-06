Перегружен в 5 раз: появились новые детали крушения корабля в Черном море

Катер, опрокинувшийся в Черном море у поселка Джубга Краснодарского края РФ, был перегружен почти в пять раз. На его борту находились 55 пассажиров при вместимости 12 человек.

Такую обновленную информацию обнародовала пресс-служба Следкома РФ. Полиция уже арестовала капитана и владельца катамарана. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Тем временем в сети опубликовали кадры спасения пассажиров катамарана. По проекту, судно могло вместить 10 пассажиров и двух членов экипажа.

Скриншот с видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее грузовое судно с украинцами затонуло в Черном море у берегов Турции. На борту были 13 членов экипажа.

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