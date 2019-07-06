ГлавнаяНовости
МоваЯзык
ГлавнаяБлоги

/Новости России

Перегружен в 5 раз: появились новые детали крушения корабля в Черном море

766Читать материал на украинском

Катер, опрокинувшийся в Черном море у поселка Джубга Краснодарского края РФ, был перегружен почти в пять раз. На его борту находились 55 пассажиров при вместимости 12 человек.

Такую обновленную информацию обнародовала пресс-служба Следкома РФ. Полиция уже арестовала капитана и владельца катамарана. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Тем временем в сети опубликовали кадры спасения пассажиров катамарана. По проекту, судно могло вместить 10 пассажиров и двух членов экипажа.

Новости
Пропавшие в Крыму украинские катера нашлись. Фото

Перегружен в 5 раз: появились новые детали крушения корабля в Черном море

Скриншот с видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее грузовое судно с украинцами затонуло в Черном море у берегов Турции. На борту были 13 членов экипажа.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Россия
Тег
Новости России
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
5
Смешно
1
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения