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Переговоры по Донбассу: в России рассказали о ловушках Путина для Зеленского

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У команды украинского президента Владимира Зеленского больше стимула провести успешные переговоры с Россией по Донбассу, чем было у предыдущей власти.

Но существует большой риск, что из-за своей политической неопытности в международной политике новая власть угодит в ловушки Кремле и работа над этим ведется активно, сказал в интервью OBOZREVATEL российский музыкальный критик Артемий Троицкий.

"Война истощает Украину и убивает ее граждан. Путину она тоже не надо, как и Донбасс. Это чемодан без ручки, ноша тяжелая, а пользы практически никакой, кроме патриотического гонора. Так что подвижки по Донбассу на каких-то новых условиях возможны. Главное, чтобы Зеленский не попал в кремлевские ловушки. Пока что больших ошибок он не совершил", – предположил музыкант.

Владимир Зеленский и Владимир Путин

Владимир Зеленский и Владимир Путин

На уточнение, на каких же условиях Россия заберет свою армию из Донбасса и вернет контроль над границей Украине, Троицкий сказал, что это предмет торга с Западом и американским президентом Дональдом Трампом.

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"Трампу от России нужна поддержка по Ирану, какие-то подвижки по Сирии, Венесуэле. Ну а России нужна отмена санкций, потому что они действуют конкретно и достаточно эффективно. Договорятся ли – не ясно", – ответил музыкант.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский может встретиться с Путиным в Минске.

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Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Персоны
Владимир Путин Владимир Зеленский Артемий Троицкий
Место
Россия
Теги
Новости России война Донбасс
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Комментарии на сайте не модерированы
Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Путин решать ничего не может,только срать.
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