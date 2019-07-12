Переговоры по Донбассу: в России рассказали о ловушках Путина для Зеленского

У команды украинского президента Владимира Зеленского больше стимула провести успешные переговоры с Россией по Донбассу, чем было у предыдущей власти.

Но существует большой риск, что из-за своей политической неопытности в международной политике новая власть угодит в ловушки Кремле и работа над этим ведется активно, сказал в интервью OBOZREVATEL российский музыкальный критик Артемий Троицкий.

"Война истощает Украину и убивает ее граждан. Путину она тоже не надо, как и Донбасс. Это чемодан без ручки, ноша тяжелая, а пользы практически никакой, кроме патриотического гонора. Так что подвижки по Донбассу на каких-то новых условиях возможны. Главное, чтобы Зеленский не попал в кремлевские ловушки. Пока что больших ошибок он не совершил", – предположил музыкант.

Владимир Зеленский и Владимир Путин

На уточнение, на каких же условиях Россия заберет свою армию из Донбасса и вернет контроль над границей Украине, Троицкий сказал, что это предмет торга с Западом и американским президентом Дональдом Трампом.

"Трампу от России нужна поддержка по Ирану, какие-то подвижки по Сирии, Венесуэле. Ну а России нужна отмена санкций, потому что они действуют конкретно и достаточно эффективно. Договорятся ли – не ясно", – ответил музыкант.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский может встретиться с Путиным в Минске.

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