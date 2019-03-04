Перед убийством изнасиловал сына: жуткие подробности зверской расправы над семьей в Москве

34-летний Савва Никитин из Крыма, который 2 марта зверски убил свою жену и ребенка в Москве, признался, что за несколько дней до убийства пятилетнего сына он склонил его к интимной близости в извращенной форме.

Об этом узнала его жена Мария, однако женщина сразу не отправилась в полицию, сообщает МК. Теперь следователи проверят показания подозреваемого и планируют назначить ряд экспертиз.

Возможно, Савве будет предъявлено обвинение еще и в растлении ребенка. Сообщается: мужчина полностью осознает, что сделал и является психически здоровым.

Как удалось узнать со слов хозяйки квартиры, в пятницу семья пришла домой около 19:00, все вместе поужинали и легли спать. Никаких конфликтов двоюродная бабушка Марии не наблюдала, однако отметила, что женщина выходила курить на лестничную клетку чаще, чем обычно.

На утро бабушка нашла тело малыша и женщины. Мария умерла от удушения, а на теле малыша было не менее 70 ран.

На теле же убийцы были множественные царапины, которые в борьбе причинила ему жена, порезы на предплечьях обеих рук и неглубокие раны в области груди.

Убийство семьи потрясло Москву МК

Убийство семьи потрясло Москву МК

Убийство семьи потрясло Москву МК

Как сообщал OBOZREVATEL, подозреваемый в убийстве ранее работал в МЧС Украины. Также на месте трагедии были найдены записки, в том числе и написанные кровью. Одна из записей посвящалась крымчанам, еще одна – тому, что "украинцы и россияне – братья".

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