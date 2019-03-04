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Перед убийством изнасиловал сына: жуткие подробности зверской расправы над семьей в Москве

159.7тЧитать материал на украинском

34-летний Савва Никитин из Крыма, который 2 марта зверски убил свою жену и ребенка в Москве, признался, что за несколько дней до убийства пятилетнего сына он склонил его к интимной близости в извращенной форме.

Об этом узнала его жена Мария, однако женщина сразу не отправилась в полицию, сообщает МК. Теперь следователи проверят показания подозреваемого и планируют назначить ряд экспертиз.

Возможно, Савве будет предъявлено обвинение еще и в растлении ребенка. Сообщается: мужчина полностью осознает, что сделал и является психически здоровым.

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Бил ребенка ножом 62 раза и залил стены кровью: в Москве произошло зверское убийство семьи

Как удалось узнать со слов хозяйки квартиры, в пятницу семья пришла домой около 19:00, все вместе поужинали и легли спать. Никаких конфликтов двоюродная бабушка Марии не наблюдала, однако отметила, что женщина выходила курить на лестничную клетку чаще, чем обычно.

На утро бабушка нашла тело малыша и женщины. Мария умерла от удушения, а на теле малыша было не менее 70 ран.

На теле же убийцы были множественные царапины, которые в борьбе причинила ему жена, порезы на предплечьях обеих рук и неглубокие раны в области груди.

Убийство семьи потрясло Москву

Убийство семьи потрясло Москву

МК

Убийство семьи потрясло Москву

Убийство семьи потрясло Москву

МК

Убийство семьи потрясло Москву

Убийство семьи потрясло Москву

МК

Как сообщал OBOZREVATEL, подозреваемый в убийстве ранее работал в МЧС Украины. Также на месте трагедии были найдены записки, в том числе и написанные кровью. Одна из записей посвящалась крымчанам, еще одна – тому, что "украинцы и россияне – братья".

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
РоссияМосква
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Комментарии на сайте не модерированы
Вегера Вячеслав
Вегера Вячеслав
Странное представление о психическом здоровье...
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Попова Ольга
Попова Ольга
СКОЛЬКО СУДЕБ СЛОМАЛ БОТОКС ВОЙНАМИ , ГОРИ В АДУ ГИТЛЕР ЛАПОТНІЙ
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Василюк Роман
Василюк Роман
похоже на наркоте сидел плотненько. отсюда потеря работы и то что он ее долго искал
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