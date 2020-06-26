В сети появилось видео "экшена" с нападением солдата на машину ФСО перед парадом в Москве

В сети появилось видео нападения 22-летнего солдата Никиты Ерошенко на машину ФСО перед пропагандистским парадом в Москве 24 июня.

Видео происшествия опубликовал Telegram-канал Baza. На кадрах видно, как парень разбивает автоматом стекло, а после этого к нему подбегают силовики и валят на землю (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Позже другие военнослужащие рассказали, что причиной неадекватного поведения гранатометчика Ерошенко стал нервный срыв. Он случился у парня после того, как его отстранили от участия в параде из-за сбитого шага.

По их словам, долгие месяцы репетиций не помогли и прямо перед началом Ерошенко отправили в резерв. Ведь "строевая коробка", в которой он маршировал, фактически ненавидела молодого человека. Потому что из-за его ошибок остальные бойцы сотни раз начинали тренировки заново.

Никита Ерошенко Telegram-канал Baza

Ерошенко до армии "Лента.Ру"

Тем временем "Газета.Ру", ссылаясь на друзей солдата, пишет, что у него якобы всегда был спокойный характер, но имелись проблемы с алкоголем.

"Экшен", который Ерошенко устроил в центре столицы России, быстро разошелся по сети. Так, роликом поделился офицер ВСУ, военный блогер Сергей Нещадим. "Холодящие кровь кадры! Ведь в машине мог быть Путин!" – пошутил защитник Украины.

Другие украинцы также с юмором отреагировали на инцидент в Москве, написав под постом забавные комментарии.

"Да допекла его эта несправедливость!", "Теперь ху*ла будут тщательнее охранять и держать подальше от народа","Вернется в бункер", "Жаль, что его там не было", "Надеюсь, что сливной бачок Скабеева обратила внимание на его украинскую фамилию?" – шутят люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, российская боевая машина пехоты на платформе "Бумеранг", которую в стране-агрессоре считают перспективной разработкой, сломалась прямо посреди улицы после пропагандистского парада в Москве.