Пена со рта и следы уколов: в салоне красоты загадочно умерла молодая москвичка

В Москве 29-летняя девушка скоропостижно умерла в салоне красоты.

По некоторым данным, клиентка скончалась во время иглоукалывания, по другим – во время сеанса массажа 14 июля.

Сотрудники полиции, которые прибыли на место инцидента, зафиксировали на теле женщины свежие следы от уколов иглами, передает телеканал РЕН ТВ.

Элина Бабичева

Элина Бабичева vkfaces.com

Элина Бабичева vkfaces.com

Элина Бабичева vkfaces.com

"Как обычно после бурных выходных Элина Бабичева пошла приводить себя в порядок. Подёргиваясь, со зрачками по пять копеек и следами от уколов под глазом она зашла в кабинет к массажисту. Как вдруг у девушки начались судороги и пошла пена изо рта. По крайней мере, так уверяет сама косметолог, у которой на глазах скончалась её постоянная клиентка. Сотрудники клиники запаниковали, по заветам "Криминального чтива" попытались вколоть адреналин, но было уже поздно. Элина умерла за считанные минуты. Приехавшая через полчаса скорая только констатировала смерть – отчего конкретно она умерла, сейчас разбираются патологоанатомы", - в свою очередь описывает ситуацию Telegram-канал LIFE.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства гибели пациентки салона.

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