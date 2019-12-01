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2 декабря • обновлено в 03:31
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Печатали деньги без меры: в РФ пояснили трагедию россиян перед развалом СССР

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Вклады советских граждан обесценились в последние годы существования СССР, когда государство печатало слишком много денег.

Об этом заявил первый министр экономики России Андрей Нечаев, передает URA.RU.

По его словам, перед распадом Советского Союза Госбанк печатал деньги "без всякой меры", а предприятия через кооперативы обналичивали огромные суммы и выплачивали зарплаты своим сотрудникам.

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"В результате у населения скопились гигантские денежные доходы, а цены контролировались, что в итоге выражалось в тотальном дефиците товаров. И когда цены были либерализованы, произошел скачок цен, а эти вклады формально обесценились", – сказал Нечаев.

Очереди в СССР, иллюстрация

Очереди в СССР, иллюстрация

fakeoff.org

Как писал OBOZREVATEL, ранее Горбачев назвал виновными в развале СССР организаторов августовского путча 1991 года. Он добавил, что осознавал возможные риски перестройки, однако все руководство страны понимало, что изменения необходимы.

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Место
Россия
Тег
СССР
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