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Павел Фельгенгауэр
Павел Фельгенгауэр
Российский военный обозреватель и аналитикВсе статьи автора

Москва не скрывает кого поддерживает на выборах в Украине

5.2т

Главной целью Кремля является ухудшение отношений Украины с Западом. Поэтому в России хотят видеть президента Владимира Зеленского, поскольку думают, что при нем Украина развернет свой курс на Восток. Если же останется президент Петр Порошенко, то Москва объявит выборы и новую украинскую власть нелегитимными.

Такое мнение высказал "Апострофу" российский военный обозреватель Павел Фельгенгауэр.

С Владимиром Зеленским у России будут связаны большие надежды: на то, что политика Украины принципиально изменится, а курс Украины поменяется. Потому что президент Зеленский вряд ли будет приемлем для Запада из-за его близких связей с Игорем Коломойским, который, похоже, будет признан международным преступником. Если это произойдет, Коломойский вернется в Киев и станет "украинским Плахотнюком" (Влад Плахотнюк – молдавский олигарх, президент Демократической партии Молдовы, – "Апостроф") – это именно то, что Москве надо.

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Это значит, что в России будут надеяться, что Украина в результате станет страной-изгоем.

Тогда об интеграции в НАТО и ЕС можно будет забыть и деваться Украине, по их мнению, будет некуда, кроме как в объятия Москвы. Кремль надеется на возвращение времен Януковича.

Понятно, что Зеленский будет не самостоятельной фигурой, а ширмой. С другой стороны, такой поворот событий вызовет в Украине большое внутреннее сопротивление, которое приведет к дестабилизации. Это устраивает Россию, которая все надеется, что Украина развалится, а поэтому поначалу будет выжидать.

Если вдруг победит Петр Порошенко, Москва объявит выборы и новую украинскую власть нелегитимными. Но если победит Зеленский, наверное, тогда этого не произойдет. Надежды будут серьезные. Этого никто не скрывает: Москва - за Зеленского.

Так что при любом варианте Украину ничего хорошего не ждет.

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Наверное, Зеленский будет встречаться с Путиным, если станет президентом. Другой вопрос, что требования Москвы очень жесткие: отказ Украины от интеграции в ЕС и НАТО, статус неприсоединения. Признание аннексии Крыма тоже необходимо, но в Москве понимают, что добиться этого будет сложно, и начинать с этого не будут. Зеленский предлагает организовать референдум по вопросу вступления в НАТО. И если его правильно подготовить, референдум может дать и отрицательный результат. Для Москвы отказ Украины от НАТО будет определяющим.

И вообще Москва очень бы хотела ухудшения отношений Украины с Западом. Если Игорь Коломойский будет играть серьезную роль в будущей конфигурации украинской власти, пускай неофициальную, это сделает Киев "нерукопожатным" для значительной части западных стран. Думаю, лично Дональд Трамп будет очень доволен тем, что, наконец, сможет послать Украину подальше – она его и так совершенно не интересует. А ситуация с Коломойским даст на то основания. И даже тот факт, что Коломойский и Путин были в очень большой ссоре, уже не так важен – главное стратегически развернуть Украину.

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Павел ФельгенгауэрПавел Фельгенгауэр
Персоны
Петр ПорошенкоВладимир Зеленский
Место
Украина
Источник
Источник:Апостроф
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Исаев Денис
Исаев Денис
Все уже давно поняли, что Паша биолог работает на Кремль.
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Мосин Клим
Мосин Клим
я надеюсь что этот прогноз Паши как и все остальные не сбудется.
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ivanov vlad
ivanov vlad
ваЗелин вводится в Украину для смазки, но не для того, чтобы было Украине приятно, а чтобы быстрее, глубже и надежнее войти.... Я думал что живу среди Украинцев, но треть оказались холами...
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Борисс Робот
Борисс Робот
ivanov vlad, треть оказалась зехохлосом...
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