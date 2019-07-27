"Какой ужас, беги!" Квартиру в России "захватил" гигантский паук

Жильцы одной из квартир Ростова-на-Дону случайно обнаружили у себя в диване паука необычно крупных размеров — предположительно, птицееда.

Об этом сообщает Лента со ссылкой на одно из местных сообществ в запрещенной в Украине социальной сети "Вконтакте".

Фото крупного паука, который в коконе из паутины находится между подушками, ростовчане снабдили подписью "Теперь это его квартира". Другие пользователи паблика эмоционально отреагировали на публикацию, призывая ее авторов как можно скорее переехать из квартиры и даже уничтожить ее.

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Неизвестный паук

"Я б документы на него переписала. И свалила. От греха", — написала одна из пользовательниц. "Какой ужас, беги", — написала другая. "Сожги квартиру", — оставила комментарий еще одна участница сообщества.

Комментаторы разошлись во мнениях относительно того, к какому семейству относится найденный в квартире ростовчан паук. Большинство пользователей, в числе которых были и те, кто держит дома крупных пауков, сочли находку птицеедом. По мнению других комментаторов, в диване был обнаружен тарантул.

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