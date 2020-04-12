Патриарх Кирилл заявил, что коронавирус послал Бог
Глава РПЦ, патриарх Кирилл назвал коронавирус "божественным промыслом", который призван разрушить идеалы потребительского общества.
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После службы по случаю Вербного воскресенья он сказал, что в последнее время человечество развивается не в том направлении, а возвышенные идеалы ушли у людей на второй план, на периферию жизни, сообщает российское агенство "Интерфакс".
Так глава РПЦ считает, что нынешняя пандемия призвана заставить людей задуматься о том, что не хлебом единым жив человек, задуматься о смысле своей жизни и о слабости своей, так как трагическое завышение человеческих возможностей, подкрепляемое несомненными достижениями в науке и технике, многих лишили критического взгляда на самих себя.
Однако скорби даются для того, чтобы они стали уроками жизни, отметил патриарх. "И вот если через преодоление этой скорби мы станем ближе к Богу, то мы несомненно победим и саму скорбь", – считает он.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, глава Русской православной церкви патриарх Кирилл устроил объезд Москвы, во время которого он помолился об избавлении от коронавируса. Россияне возмутились и потребовали оштрафовать участников за нарушение режима самоизоляции.