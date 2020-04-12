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12 апреля • обновлено в 21:08
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Патриарх Кирилл заявил, что коронавирус послал Бог

3.1т
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Глава РПЦ, патриарх Кирилл назвал коронавирус "божественным промыслом", который призван разрушить идеалы потребительского общества.

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После службы по случаю Вербного воскресенья он сказал, что в последнее время человечество развивается не в том направлении, а возвышенные идеалы ушли у людей на второй план, на периферию жизни, сообщает российское агенство "Интерфакс".

Так глава РПЦ считает, что нынешняя пандемия призвана заставить людей задуматься о том, что не хлебом единым жив человек, задуматься о смысле своей жизни и о слабости своей, так как трагическое завышение человеческих возможностей, подкрепляемое несомненными достижениями в науке и технике, многих лишили критического взгляда на самих себя.

Патриарх Кирилл

Патриарх Кирилл

Однако скорби даются для того, чтобы они стали уроками жизни, отметил патриарх. "И вот если через преодоление этой скорби мы станем ближе к Богу, то мы несомненно победим и саму скорбь", – считает он.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, глава Русской православной церкви патриарх Кирилл устроил объезд Москвы, во время которого он помолился об избавлении от коронавируса. Россияне возмутились и потребовали оштрафовать участников за нарушение режима самоизоляции.

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Автор
Светлана Гудкова Светлана Гудкова
Тема
Коронавирус
Персона
Патриарх Кирилл
Место
Россия
Теги
РПЦ болезнь карантин
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Комментарии
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Видимо сектант себя к потребителям не причисляет,живёт аскетом в пещере.
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Skreponosny Koloradd
Skreponosny Koloradd
Гундяев-бес,двуликий Анус
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Гоша Злой
Гоша Злой
Сташинский Богдан, оригинал для вас парнокопытных. сходи - побей челом об асфальт, поцелуй соплеменников и с легким сердцем ложись благословенным в больничку с covid 19/
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
Skreponosny Koloradd, ты б ы д л о оригинал послушай
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