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7 февраля • обновлено в 08:14
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Патриарх Кирилл засветил часы с бриллиантами за $16 тысяч. Фото

3.9т
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Глава РПЦ, патриарх Кирилл засветил на публике элитные часы Ulysse Nardin стоимостью свыше 16 тысяч долларов.

Часы, инкрустированные бриллиантами священнослужитель надел на открытие Рождественских встреч на тему "Нравственные ценности и будущее человечества", которое проходило в Совете Федарациии, пишут "Открытые медиа".

Отмечается, что данная модель хоть и 2005 года, но стоимость часов сейчас на одном из сайтов по продаже составляет 16 100 долларов. Указывается, что часы сделаны из нержавеющей стали диаметром 42 миллиметра, отличаются водонепроницаемостью до 100 метров, двойным циферблатом и увеличенным размером окна даты. Элитные часы поставляются с черным ремешком из кожи аллигатора с застежкой из нержавеющей стали.

Патриарх Кирилл с дорогими часами

Патриарх Кирилл с дорогими часами

Открытые медиа

Часы Ulysse Nardin

Часы Ulysse Nardin

Скриншот

Напомним, что ранее патриарх Кирилл уже попадал в скандал с дорогими часами. Так, в 2012 году в фотошопе затерли на руке часы Breguet за $30 тысяч. Однако отражение дорогого аксессуара осталось в отражение на столе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее патриарх Кирилл, который имеет резиденцию за 2,8 млрд рублей, яхту стоимостью в $4 млн, призвал православных верующих "отказаться от комфорта, как наивысшей ценности".

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Тимур Григоренко
Персона
Патриарх Кирилл
Место
Россия
Тег
Новости России
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Лучшие друзья батюшек - это бриллианты. (Из песни группы "ВИА - Гра")
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Александрович Валера
Александрович Валера
В Китае купил
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Соловйов Роман
Соловйов Роман
Етот "человек" ничего общего с церквой не имеет, служить совсем не тем "богам". Ето зло во всей красе
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